Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию

Нападающий «Урал» Рай Влут может получить 3,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом в Нидерландах.

По информации AD, в ноябре 2021 года футболист врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок.

Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле.

Прокуратура Нидерландов считает, что перед ДТП футболист отвлекся на телефон.

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В Нидерландах бурно обсуждают инцидент с участием Влута. Вот мнение журналиста Gelderlander Лекса Ламмерса: «Насколько я могу судить, сначала должен быть вынесен приговор. Если Влут виновен, он должен отсидеть этот срок. Это серьезное преступление.

Есть жертва – ребенок, а его семье и друзьям нужна справедливость. У Влута же тоже есть семья в Голландии. Так что бегство в Россию может показаться планом избежать тюрьмы. В конце концов у голландца не будет свободы в России (хотя он, похоже, думает иначе), и он не сможет вернуться в Голландию.

Так что для Влута лучше просто сидеть и ждать решения суда. Ему стоит принять их приговор».

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сравнил ситуацию Влута с уголовным делом игрока «Спартака» Квинси Промеса: «В Нидерландах очень много говорят об этом инциденте. Четырехлетний ребенок был убит в результате быстрой езды Влута в состоянии алкогольного опьянения. Игрок поступил безрассудно!

Думаю, Рай был шокирован сроком в 3,5 года. На самом деле это очень грустная ситуация. Она подобна той, которая случилась с Промесом. Между ними есть одно сходство: они живут в России. Однако у России с Нидерландами нет никаких взаимоотношений, они не могут запросить экстрадицию Влута.

У адвоката семьи того ребенка есть опасения, что Влут примет гражданство РФ и останется жить в России. Через 2-3 недели будет вынесен приговор. Тогда и будем знать больше информации о данном инциденте».

Окончательное решение по делу Влута будет принято 3 апреля.

Влут перешел в «Урал» в сентябре 2022 года из «Астаны».

В Нидерландах также возобновили расследование по делу спартаковца Квинси Промеса.

Промес подозревается в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press.