Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию

Пьяное ДТП и у нас пьяное ДТП, с гибелью ребёнка... никакими деньгами не откупишься.
Пьяный Промес пьяному родственнику нож в ляжку воткнул, это замазывается, только об сумме договориться. Балбес конечно, но такие пачками по любой стране бродят.
Нападающий «Урал» Рай Влут может получить 3,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом в Нидерландах.
- По информации AD, в ноябре 2021 года футболист врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок.
- Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле.
- Прокуратура Нидерландов считает, что перед ДТП футболист отвлекся на телефон.
Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу
В Нидерландах бурно обсуждают инцидент с участием Влута. Вот мнение журналиста Gelderlander Лекса Ламмерса: «Насколько я могу судить, сначала должен быть вынесен приговор. Если Влут виновен, он должен отсидеть этот срок. Это серьезное преступление.
Есть жертва – ребенок, а его семье и друзьям нужна справедливость. У Влута же тоже есть семья в Голландии. Так что бегство в Россию может показаться планом избежать тюрьмы. В конце концов у голландца не будет свободы в России (хотя он, похоже, думает иначе), и он не сможет вернуться в Голландию.
Так что для Влута лучше просто сидеть и ждать решения суда. Ему стоит принять их приговор».
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сравнил ситуацию Влута с уголовным делом игрока «Спартака» Квинси Промеса: «В Нидерландах очень много говорят об этом инциденте. Четырехлетний ребенок был убит в результате быстрой езды Влута в состоянии алкогольного опьянения. Игрок поступил безрассудно!
Думаю, Рай был шокирован сроком в 3,5 года. На самом деле это очень грустная ситуация. Она подобна той, которая случилась с Промесом. Между ними есть одно сходство: они живут в России. Однако у России с Нидерландами нет никаких взаимоотношений, они не могут запросить экстрадицию Влута.
У адвоката семьи того ребенка есть опасения, что Влут примет гражданство РФ и останется жить в России. Через 2-3 недели будет вынесен приговор. Тогда и будем знать больше информации о данном инциденте».
Окончательное решение по делу Влута будет принято 3 апреля.
- Влут перешел в «Урал» в сентябре 2022 года из «Астаны».
- В Нидерландах также возобновили расследование по делу спартаковца Квинси Промеса.
- Промес подозревается в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press.