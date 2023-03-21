Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию

    Нападающий «Урал» Рай Влут может получить 3,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом в Нидерландах.

    • По информации AD, в ноябре 2021 года футболист врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок.
    • Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле.
    • Прокуратура Нидерландов считает, что перед ДТП футболист отвлекся на телефон.

    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

    В Нидерландах бурно обсуждают инцидент с участием Влута. Вот мнение журналиста Gelderlander Лекса Ламмерса: «Насколько я могу судить, сначала должен быть вынесен приговор. Если Влут виновен, он должен отсидеть этот срок. Это серьезное преступление.

    Есть жертва – ребенок, а его семье и друзьям нужна справедливость. У Влута же тоже есть семья в Голландии. Так что бегство в Россию может показаться планом избежать тюрьмы. В конце концов у голландца не будет свободы в России (хотя он, похоже, думает иначе), и он не сможет вернуться в Голландию.

    Так что для Влута лучше просто сидеть и ждать решения суда. Ему стоит принять их приговор».

    Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сравнил ситуацию Влута с уголовным делом игрока «Спартака» Квинси Промеса: «В Нидерландах очень много говорят об этом инциденте. Четырехлетний ребенок был убит в результате быстрой езды Влута в состоянии алкогольного опьянения. Игрок поступил безрассудно!

    Думаю, Рай был шокирован сроком в 3,5 года. На самом деле это очень грустная ситуация. Она подобна той, которая случилась с Промесом. Между ними есть одно сходство: они живут в России. Однако у России с Нидерландами нет никаких взаимоотношений, они не могут запросить экстрадицию Влута.

    У адвоката семьи того ребенка есть опасения, что Влут примет гражданство РФ и останется жить в России. Через 2-3 недели будет вынесен приговор. Тогда и будем знать больше информации о данном инциденте».

    Окончательное решение по делу Влута будет принято 3 апреля.

    • Влут перешел в «Урал» в сентябре 2022 года из «Астаны».
    • В Нидерландах также возобновили расследование по делу спартаковца Квинси Промеса.
    • Промес подозревается в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

    Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press.

    Новости по теме
    «Урал» сделал заявление по обвинению прокуратуры Нидерландов в адрес Влута 1
    Адвокат семьи погибшего ребенка опасается, что Влут примет гражданство РФ и останется в России 7
    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу 14
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5535

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Пьяное ДТП и у нас пьяное ДТП, с гибелью ребёнка... никакими деньгами не откупишься.
      Пьяный Промес пьяному родственнику нож в ляжку воткнул, это замазывается, только об сумме договориться. Балбес конечно, но такие пачками по любой стране бродят.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11