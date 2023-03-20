Адвокат семьи погибшего ребенка опасается, что Влут примет гражданство РФ и останется в России

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал обвинения в адрес нападающего «Урала» Рая Влута.

Прокуратура Нидерландов просит для Влута 3,5 года заключения.

По информации AD, в ноябре 2021 года футболист пьяным врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок.

Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле.

«В Нидерландах очень много говорят об этом инциденте. Четырехлетний ребенок был убит в результате быстрой езды Влута в состоянии алкогольного опьянения. Игрок поступил безрассудно!

Думаю, Рай был шокирован сроком в 3,5 года. На самом деле это очень грустная ситуация. Она подобна той, которая случилась с Промесом. Между ними есть одно сходство: они живут в России. Однако у России с Нидерландами нет никаких взаимоотношений, они не могут запросить экстрадицию Влута.

У адвоката семьи того ребенка есть опасения, что Влут примет гражданство РФ и останется жить в России. Через 2-3 недели будет вынесен приговор. Тогда и будем знать больше информации о данном инциденте», — сказал Каптейнс.

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