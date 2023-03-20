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    Адвокат семьи погибшего ребенка опасается, что Влут примет гражданство РФ и останется в России

    Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал обвинения в адрес нападающего «Урала» Рая Влута.

    • Прокуратура Нидерландов просит для Влута 3,5 года заключения.
    • По информации AD, в ноябре 2021 года футболист пьяным врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок.
    • Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле.

    «В Нидерландах очень много говорят об этом инциденте. Четырехлетний ребенок был убит в результате быстрой езды Влута в состоянии алкогольного опьянения. Игрок поступил безрассудно!

    Думаю, Рай был шокирован сроком в 3,5 года. На самом деле это очень грустная ситуация. Она подобна той, которая случилась с Промесом. Между ними есть одно сходство: они живут в России. Однако у России с Нидерландами нет никаких взаимоотношений, они не могут запросить экстрадицию Влута.

    У адвоката семьи того ребенка есть опасения, что Влут примет гражданство РФ и останется жить в России. Через 2-3 недели будет вынесен приговор. Тогда и будем знать больше информации о данном инциденте», — сказал Каптейнс.

    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2023 17:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +132

      Napaleon Banapart 5 часов назад

      Рай был шокирован сроком в 3,5 года.... Ребенок погиб.. Тебя там растерзать нужно было.

      2
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      Рейтинг: +18297

      житель СПб 5 часов назад

      Ну чего врать то?! По официальной информации из клуба, он сейчас в Голландии. И никуда не скрывается. (Это ни в коем случае не оправдание содеянного).

      0
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      Рейтинг: +2340

      моэм 5 часов назад

      Думаю не играй он и Промес , то никаких проблем с судом у них не было бы.....всем известно что Голландия потеряла суверенитет ещё в 17 веке и с тех пор делает всё что прикажут из Лондона ....поэтому думаю что про Влута врут ....а суд в Гааге реальное позорище на суд .

      0
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      Рейтинг: +833

      dragoon000320 > моэм 5 часов назад

      ну да а "великая" россия настолько суверенна и независима, что целует пятки господину Си :D

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      Рейтинг: +159

      dauzhhhhh > моэм 5 часов назад

      Голландия потеряла суверенитет ещё в 17 веке=====Ну и как это связано с ---"Четырехлетний ребенок был убит в результате быстрой езды Влута в состоянии алкогольного опьянения. Игрок поступил безрассудно!"
      Мозм ты вроде взрослый дядька. Если бы твой ребенок умер бы по вине пьяного водителя---ты бы защищал этого водителя ?

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > моэм 1 час назад

      Не надо сочинять. С момента обретения независимости от Священной Римской Империи Германской Нации, то есть с 16 века, Голландия суверенитета не теряла никогда, кроме периода 1940-1945 гг. В результате морской ***** 17 века с Великобританией (тогда голланды выиграли все сражения, но войну проиграли из-за истощения казны) Голландия потеряла не суверенитет, а Индию и колонии в Индийском океане. И никогда в Голландии не выполняли приказов Лондона, за исключением периода английской оккупации в 1945 году. Многие голландцы до сих пор не забыли того, что там творили англичане заодно с немецкими фашистами, которым Черчилль велел оставить оружие, пока не вмешался Рузвельт. Отношения Голландии и Великобритании стали партнерскими только в конце 1950-

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      Рейтинг: +6157

      Enter2006 6 часов назад

      В ЧВК Вагнер его... Пусть повоюет. А остальным будет урок, стоит ли приезжать в Россию, чтобы избежать уголовщины в своей стране. Притон тут устроили...

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