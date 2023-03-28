Мирзов раскритиковал «Краснодар» за большое число легионеров

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, как относится к большому количеству новичков-легионеров в подмосковном клубе.

– Как ты отреагировал на большое количество трансферов легионеров в «Химках»?

– Все легионеры – парни хорошие, нормальные. Сразу влились в коллектив. Руководство и тренерский штаб решили так – подписывать иностранцев. Я же не могу их за это упрекать.

Вон, в «Краснодаре» играют десять иностранцев – и что? Не особо побеждают. Они лучше смотрелись в том сезоне, когда играли воспитанниками. Нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, а играют иностранцы. Какой толк? Если у тебя такая школа и воспитанники, смысл играть иностранцами?