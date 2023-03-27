«Марио очень хочет вернуться в ЦСКА»: Бабаев оценил вероятность возвращения Фернандеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в ЦСКА.

«Марио очень хочет вернуться. Посмотрим, сейчас он футболист другого клуба – на контракте до конца года. Никогда не говори никогда.

Мы с ним все время в контакте. Он холит и лелеет мечту вернуться в Россию. Дальше все будет зависеть от обстоятельств», – сказал Бабаев.