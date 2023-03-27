«Марио очень хочет вернуться в ЦСКА»: Бабаев оценил вероятность возвращения Фернандеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в ЦСКА.
«Марио очень хочет вернуться. Посмотрим, сейчас он футболист другого клуба – на контракте до конца года. Никогда не говори никогда.
Мы с ним все время в контакте. Он холит и лелеет мечту вернуться в Россию. Дальше все будет зависеть от обстоятельств», – сказал Бабаев.
- «Интернасьонал» арендовал Фернандеса у ЦСКА.
- Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
- В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого