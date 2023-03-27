Пиняев прокомментировал свой рекорд в сборной России

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о рекорде, установленном в матче Россия – Ирак (2:0).
- Полузащитник забил дебютный гол за сборную.
- Он сделал это в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней.
- Пиняев побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).
«Мне сказали, что теперь являюсь самым молодым автором гола. Очень приятно.
Я конкретно не думал, что могу установить рекорд, но хотел забить. Хочется приносить как можно больше пользы своей стране.
Когда увидел мяч в воротах, то понял: «Наконец‑то». После этого понял, что можно выдохнуть», – заявил Пиняев.
Девушка главного таланта российского футбола Сергея Пиняева
Источник: «Матч ТВ»