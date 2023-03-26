Жена Карпина ответила на критику мужа со стороны министра Матыцина

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной, отреагировала на критику министра спорта России Олега Матыцина. Его не устраивает безразличие Валерия Карпина.

«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич – значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», – сказала Карпина.

Карпин в сборной с 2021 года.

Сейчас она отстранена от международных официальных матчей.

В 18:00 по Москве Россия начнет товарищеский матч против Ирака.

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