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  • Жена Карпина ответила на критику мужа со стороны министра Матыцина

Жена Карпина ответила на критику мужа со стороны министра Матыцина

26 марта 2023, 14:40
25

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной, отреагировала на критику министра спорта России Олега Матыцина. Его не устраивает безразличие Валерия Карпина.

«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич – значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», – сказала Карпина.

  • Карпин в сборной с 2021 года.
  • Сейчас она отстранена от международных официальных матчей.
  • В 18:00 по Москве Россия начнет товарищеский матч против Ирака.

Жена Карпина снялась в фотосессии в образе сексапильной пиковой дамы

Жена Карпина снялась в эротической фотосессии

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (25)
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Bozigit
1679831056
Что за мода пошла. Жены решают вопросы мужей?)
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Skull_Boy
1679831133
Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить - Тогда какого болта ты открываешь свой членоприемник и если баба умная она молчать будет, а лучше скройся далее на просторах Инстаграма или Тик Тока, где все идиоты сидят там
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эд100
1679831182
умыла..., ничего не сказав, это дар. мостовым-быстровым да ловчевым-червиченко пореже совать свои носы не помешало.
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sochi-2013
1679831572
За бабу спрятаться- милое дело. Да, Валера, и тренер ты никакой, и мужчина никудышный!
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NewLife
1679832025
Дура, "Как говорит Валерий Георгиевич – значит, так и есть." Уровень дебилизма близок к Валерию Георгиевичу )) Не отвлекайся от эротических фото сессий, хотя тебя муж плохо кормит, там у тебя лучше получается, несмотря на худобу.
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eugen-han
1679832926
Карпин возможно не тролль какой-нибудь, но троллит конкретно всех, включая этого министра. Жена то его прекрасно понимает, но только вопрос - осознанно он это делает или невольно у него так получается. Министру не про Карпина сейчас надо думать, а про внедрение I.D.-болельщика, который в условиях санкций на наш футбол, выглядит как диверсия и измена Родине. Это даже не безразличие,- это преступление против общества, которое не желает быть бесправным. Без дураков всем понятно, что процедура прохождения регистрации I.D. не для всех одинакова и у так называемых VIP не то, что упрощённая канитель, а её вообще нет - пустышка грамотно прошитая под электронный паспорт.
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АЛЕКС 58
1679833954
Дашка права! Две зарплаты за одну и ту же работу только дурак захочет терять.
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Завулон new new
1679834255
Жена Карпина, дочь Карпина, знакомая Карпина...всех спросим?
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ААМ
1679840768
Карпин пока ничего н добился, но высокомерия полно.
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serglider
1679846740
Конечно поддерживает мужа! В конечном счете халявные бабки за его сидение в кресле тренера сборной, они тратят вместе. То что сборная представляет собой сборище посредственных футболеров, с невнятной игрой, семейство Карпушиных беспокоит меньше всего!
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