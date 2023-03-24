Кан объяснил отставку Нагельсмана

Председатель совета директоров «Баварии» Оливер Кан высказался об отставке главного тренера Юлиана Нагельсмана, которого заменил Томас Тухель.

«Когда мы подписали Юлиана Нагельсмана в «Баварию» летом 2021 года, мы были убеждены, что будем работать с ним на долгосрочной основе – и это было целью всех нас до самого конца. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол.

Но теперь мы пришли к выводу, что качество нашей команды – несмотря на прошлогодний титул в Бундеслиге – выходит на первый план все реже и реже. После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания в результатах поставили под сомнение наши цели на этот сезон, но также и наши цели на будущее. Вот почему мы действовали сейчас. Лично от себя и от имени «Баварии» я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерскую команду и пожелать всем удачи в будущем», – сказал Кан.