Депутат Терюшков оценил результаты сборной России, упомянув эстонское гражданство Карпина

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков сравнил сборную России с эстонскими парашютистами.

Команда сыграла вничью 3 матча подряд.

В четверг товарищеская встреча с Ираном завершилась со счетом 1:1.

До этого были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Вчерашняя игра как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином.

В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство.

Победы будут, но не скоро, пока висим», – сказал Терюшков.