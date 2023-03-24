Депутат Терюшков оценил результаты сборной России, упомянув эстонское гражданство Карпина

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков сравнил сборную России с эстонскими парашютистами.
- Команда сыграла вничью 3 матча подряд.
- В четверг товарищеская встреча с Ираном завершилась со счетом 1:1.
- До этого были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.
«Вчерашняя игра как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином.
В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство.
Победы будут, но не скоро, пока висим», – сказал Терюшков.
Источник: «Спорт-Экспресс»