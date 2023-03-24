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  • Депутат Терюшков оценил результаты сборной России, упомянув эстонское гражданство Карпина

Депутат Терюшков оценил результаты сборной России, упомянув эстонское гражданство Карпина

24 марта 2023, 17:58
11

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков сравнил сборную России с эстонскими парашютистами.

  • Команда сыграла вничью 3 матча подряд.
  • В четверг товарищеская встреча с Ираном завершилась со счетом 1:1.
  • До этого были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Вчерашняя игра как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином.

В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство.

Победы будут, но не скоро, пока висим», – сказал Терюшков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Терюшков Роман
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1679671496
дурачок
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alex1951
1679672172
Теря ты! И точка.... Подколоть это да - умеешь....Сам то кто,дармоед! Рот закрой,а то кишками несет...
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lordmrv
1679672421
Гляк ты, слуга народный на хозяина наехал))) Охамели тирюшковы от безнаказанности.
Ответить
Красногвардейчик
1679672855
Чё то сразу вспомнилась песенка гр Дюна про эстонцев)))) ,,Слушай Томмас Жми на тормоз Все эстонцы любят скорость Видишь 40 на радаре Видно ты горячий парень,,(с)))
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MaxRnD
1679673351
Ну да, до ваших-то "золотых парашютов" эстонским парашютистам далеко ...
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Enter2006
1679677133
Терюшков, а ты то откуда вылез? Просрал и опустил ниже плинтуса ФК Химки и ещё наглости хватает голос подавать?
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sv1969
1679684385
Хммм! дЭбил
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