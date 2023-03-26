Россия и Ирак сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Уверен в победе России? Получи бесплатный бонус до 10000 рублей и ставь на матч

Команды ни разу не играли друг с другом в истории.

Игра состоится в воскресенье, 26 марта.

Игру в прямом эфире будет транслировать «Лига ставок».

Россия – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 1,51. На ничью дают 3,90. На выигрыш Ирака можно поставить за 7,40.

Прогноз на матч Россия – Ирак