Россия и Ирак сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Команды ни разу не играли друг с другом в истории.
- Игра состоится в воскресенье, 26 марта.
- Игру в прямом эфире будет транслировать «Лига ставок».
Россия – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 1,51. На ничью дают 3,90. На выигрыш Ирака можно поставить за 7,40.
Источник: «Бомбардир»