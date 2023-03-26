Россия и Ирак сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Ахрор Рискуллаев (Узбекистан)

Матчей в сезоне: 12

Желтые карточки: 50 (4,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Команды ни разу не играли друг с другом в истории.

Коэффициенты:

Победа России – 1.69

Ничья – 4.20

Победа Ирака – 6.20

Прогноз на матч: победа России

Где смотреть матч Россия – Ирак