Россия и Ирак сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Россия: Матвей Сафонов – Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев – Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Даниил Уткин – Сергей Пиняев, Александр Соболев, Константин Тюкавин.
- Ирак: Джалал Хассан – Али Аднан, Али Фаез, Манаф Юнус, Мустафа Надим – Амжад Аттван, Осама Рашид, Мохаммед Али Аббуд, Зидан Икбал, Хусей Али Джасим Аль-Саеди – Ибрагим Байеш.
Судья: Ахрор Рискуллаев (Узбекистан)
- Матчей в сезоне: 12
- Желтые карточки: 50 (4,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
Команды ни разу не играли друг с другом в истории.
Коэффициенты:
- Победа России – 1.69
- Ничья – 4.20
- Победа Ирака – 6.20
Прогноз на матч: победа России
Источник: «Бомбардир»