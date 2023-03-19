Каррагер призвал уволить Конте из «Тоттенхэма» после скандальной пресс-конференции

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте должен быть немедленно уволен.

Накануне Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) упрекнул клуб и игроков в отсутствии амбиций.

«Конте хочет уйти во время паузы на сборные. «Тоттенхэму» нужно избавить его от страданий и уволить уже сегодня.

Нельзя в такой манере говорить о клубе. Особенно когда ты получаешь от него целое состояние!» – написал Каррагер.

Конте принял «Тоттенхэм» осенью 2021 года.

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