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    Каррагер призвал уволить Конте из «Тоттенхэма» после скандальной пресс-конференции

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте должен быть немедленно уволен.

    • Накануне Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) упрекнул клуб и игроков в отсутствии амбиций.

    «Конте хочет уйти во время паузы на сборные. «Тоттенхэму» нужно избавить его от страданий и уволить уже сегодня.

    Нельзя в такой манере говорить о клубе. Особенно когда ты получаешь от него целое состояние!» – написал Каррагер.

    • Конте принял «Тоттенхэм» осенью 2021 года.
    • В АПЛ лондонцы идут 4-ми.

    Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца

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    Источник: твиттер Джейми Каррагера

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    19.03.2023 16:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1530

      zarsm 12 часов назад

      Если это правда, почему нет? Ттх-помойка и виноват в этом ее владелец. Любого туда поставь, результатов не будет

      0
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      Рейтинг: +13748

      Алексей З 13 часов назад

      Бывшему игроку Ливерпуля в пору Клоппа обсуждать, а шпоры и без него разбирутся.

      1
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      Рейтинг: +592

      эд100 13 часов назад

      не прав Конте, факт... результаты команды - отражение его работы..., не нравятся игроки?..., иди в скауты и ищи таланты..., с деньгами и моуринью тренер...

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 13 часов назад

      Он как раз и говорил о том, что ему платят до фига, а игрокам еще больше, а в результате команда - середняк, потому что игроки напрягаться не желают, а у него нет рычагов воздействия на игроков. То есть намекнул на то, что руководство в лице Леви вмешивается в его тренерские дела и не дает ему наказывать футболистов. После таких интервью контракт должен быть немедленно разорван по соглашению сторон.

      1
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      Рейтинг: +14344

      Skull_Boy 13 часов назад

      Конте нытик и постоянно клянчит по 5-7 игроков в каждое окно

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