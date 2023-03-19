Каррагер призвал уволить Конте из «Тоттенхэма» после скандальной пресс-конференции

Если это правда, почему нет? Ттх-помойка и виноват в этом ее владелец. Любого туда поставь, результатов не будет
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте должен быть немедленно уволен.
- Накануне Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) упрекнул клуб и игроков в отсутствии амбиций.
«Конте хочет уйти во время паузы на сборные. «Тоттенхэму» нужно избавить его от страданий и уволить уже сегодня.
Нельзя в такой манере говорить о клубе. Особенно когда ты получаешь от него целое состояние!» – написал Каррагер.
- Конте принял «Тоттенхэм» осенью 2021 года.
- В АПЛ лондонцы идут 4-ми.
Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца