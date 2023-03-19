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  • Евсеев поджигает в Первой лиге: снова запрыгнул на стол после победы над бывшей командой и двигал чужую машину

Евсеев поджигает в Первой лиге: снова запрыгнул на стол после победы над бывшей командой и двигал чужую машину

19 марта 2023, 16:08
3

«Шинник» в 23-м туре Первой лиги в гостях победил «Уфу» – 2:1. Главная интрига матча – возвращение в Уфу главного тренера ярославцев Вадима Евсеева, где он работал в 2019-2020 годах и спасал местную команду от вылета из РПЛ.

Евсеев во главе «Уфы». Фото: Global Look Press.

Очевидно, что победить для него было принципиально. В раздевалку после финального свистка Евсеев ворвался по-царски – прыжком на стол и топтанием на нем. Он уже вытворял подобное осенью после кубковой победы над «Ротором» в Волгограде.

На этом ярославские приключения в Уфе не закончились. Команде нужно было выезжать со стадиона, но проезд автобусу был закрыт иномаркой. Что сделал «Шинник»? Окружили машину и просто пододвинули. После этого Евсеев прокричал: «Что еще будем двигать в Уфе?».

  • «Шинник» под руководством Евсеева идет в «лучшей лиге мира» девятым. «Уфа» – в зоне вылета.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Шинник Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (3)
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orlovcar
1679246135
угон
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dema 777
1679247120
красавец пример для всех!!!!
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Alex Y
1679247988
Молодец)))
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