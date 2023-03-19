Евсеев поджигает в Первой лиге: снова запрыгнул на стол после победы над бывшей командой и двигал чужую машину

«Шинник» в 23-м туре Первой лиги в гостях победил «Уфу» – 2:1. Главная интрига матча – возвращение в Уфу главного тренера ярославцев Вадима Евсеева, где он работал в 2019-2020 годах и спасал местную команду от вылета из РПЛ.

Евсеев во главе «Уфы». Фото: Global Look Press.

Очевидно, что победить для него было принципиально. В раздевалку после финального свистка Евсеев ворвался по-царски – прыжком на стол и топтанием на нем. Он уже вытворял подобное осенью после кубковой победы над «Ротором» в Волгограде.

На этом ярославские приключения в Уфе не закончились. Команде нужно было выезжать со стадиона, но проезд автобусу был закрыт иномаркой. Что сделал «Шинник»? Окружили машину и просто пододвинули. После этого Евсеев прокричал: «Что еще будем двигать в Уфе?».