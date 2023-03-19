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    Евсеев поджигает в Первой лиге: снова запрыгнул на стол после победы над бывшей командой и двигал чужую машину

    «Шинник» в 23-м туре Первой лиги в гостях победил «Уфу» – 2:1. Главная интрига матча – возвращение в Уфу главного тренера ярославцев Вадима Евсеева, где он работал в 2019-2020 годах и спасал местную команду от вылета из РПЛ.

    Евсеев во главе «Уфы». Фото: Global Look Press.

    Очевидно, что победить для него было принципиально. В раздевалку после финального свистка Евсеев ворвался по-царски – прыжком на стол и топтанием на нем. Он уже вытворял подобное осенью после кубковой победы над «Ротором» в Волгограде.

    На этом ярославские приключения в Уфе не закончились. Команде нужно было выезжать со стадиона, но проезд автобусу был закрыт иномаркой. Что сделал «Шинник»? Окружили машину и просто пододвинули. После этого Евсеев прокричал: «Что еще будем двигать в Уфе?».

    • «Шинник» под руководством Евсеева идет в «лучшей лиге мира» девятым. «Уфа» – в зоне вылета.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 16:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1773

      Alex Y 9 часов назад

      Молодец)))

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      Рейтинг: +66

      dema 777 10 часов назад

      красавец пример для всех!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 10 часов назад

      угон

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