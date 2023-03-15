Камоцци сообщил об интересе к российским игрокам в Италии

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что в Италии интересуются российскими футболистами.

«Интерес со стороны итальянских клубов к российским игрокам присутствует. Некоторые спрашивают у меня о разных игроках из России. У меня есть небольшой опыт работы с российскими футболистами», – сказал Камоцци.