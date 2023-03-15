Камоцци сообщил об интересе к российским игрокам в Италии

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что в Италии интересуются российскими футболистами.
«Интерес со стороны итальянских клубов к российским игрокам присутствует. Некоторые спрашивают у меня о разных игроках из России. У меня есть небольшой опыт работы с российскими футболистами», – сказал Камоцци.
- В Серии А выступает за «Торино» Алексей Миранчук.
- Он принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
- В этом сезоне Серии А у Миранчука 20 матчей, 4 гола, 5 ассистов.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»