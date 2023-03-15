Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Камоцци сообщил об интересе к российским игрокам в Италии

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что в Италии интересуются российскими футболистами.

    «Интерес со стороны итальянских клубов к российским игрокам присутствует. Некоторые спрашивают у меня о разных игроках из России. У меня есть небольшой опыт работы с российскими футболистами», – сказал Камоцци.

    • В Серии А выступает за «Торино» Алексей Миранчук.
    • Он принадлежит «Аталанте», куда должен вернуться летом.
    • В этом сезоне Серии А у Миранчука 20 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

    Новости по теме
    «Планирую провести здесь много лет»: воспитанник «Манчестер Сити» намерен получить гражданство России
    Стало известно, сколько заработал судья Кукуляк за матч «Зенит» – «Динамо» 5
    Сазонову вручили чемпионскую медаль после прохода «Зенита»
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11