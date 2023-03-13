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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 19-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Оренбурга», «Ростова», ЦСКА, «Краснодара», «Зенита», «Урала» и «Спартака».

    Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);

    Защитники: Андрей Лангович («Ростов»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

    Полузащитники: Малком («Зенит»), Кирилл Капленко («Оренбург»), Рай Влут («Урал»), Квинси Промес («Спартак»);

    Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА), Егор Голенков («Ростов»).

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    Источник: WhoScored

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