Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 19-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Оренбурга», «Ростова», ЦСКА, «Краснодара», «Зенита», «Урала» и «Спартака».

Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);

Защитники: Андрей Лангович («Ростов»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

Полузащитники: Малком («Зенит»), Кирилл Капленко («Оренбург»), Рай Влут («Урал»), Квинси Промес («Спартак»);

Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА), Егор Голенков («Ростов»).

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