Бевеев: «Может, у Кокорина и Дзюбы мотивации на сборную и нет. А я туда пешком пойду»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.

— Говорят, что сейчас у игроков сборной, клубов нет мотивации — они играют ни за что. Как к этому относитесь?

— Говорил уже. Может быть, у кого-то — у Алексанлра Кокорина или у Артема Дзюбы – мотивации и нет. Они играли и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Я год назад играл в Жигулевске, в снегу. Играл в Томске, в грязи. И мне скажут — вызвали в сборную, а я скажу — не, я лучше в Томске, там играл и хочу играть дальше. Нет такого, конечно же. Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов.

27-летний Бевеев стоит 700 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у него 16 матчей, ассист.

«Урал» купил Бевеева у «Енисея» летом за 200 тысяч евро.

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