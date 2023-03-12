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    Какой вы футболист?

    Бевеев: «Может, у Кокорина и Дзюбы мотивации на сборную и нет. А я туда пешком пойду»

    Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.

    — Говорят, что сейчас у игроков сборной, клубов нет мотивации — они играют ни за что. Как к этому относитесь?

    — Говорил уже. Может быть, у кого-то — у Алексанлра Кокорина или у Артема Дзюбы – мотивации и нет. Они играли и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Я год назад играл в Жигулевске, в снегу. Играл в Томске, в грязи. И мне скажут — вызвали в сборную, а я скажу — не, я лучше в Томске, там играл и хочу играть дальше. Нет такого, конечно же. Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов.

    • 27-летний Бевеев стоит 700 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у него 16 матчей, ассист.
    • «Урал» купил Бевеева у «Енисея» летом за 200 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.03.2023 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 12:36

      Далеко до Ирана пёхом, да и до Питера пусть неблизкий. Радищев вон скоко добирался!

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