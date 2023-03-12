Бевеев: «Может, у Кокорина и Дзюбы мотивации на сборную и нет. А я туда пешком пойду»

Далеко до Ирана пёхом, да и до Питера пусть неблизкий. Радищев вон скоко добирался!
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.
— Говорят, что сейчас у игроков сборной, клубов нет мотивации — они играют ни за что. Как к этому относитесь?
— Говорил уже. Может быть, у кого-то — у Алексанлра Кокорина или у Артема Дзюбы – мотивации и нет. Они играли и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Я год назад играл в Жигулевске, в снегу. Играл в Томске, в грязи. И мне скажут — вызвали в сборную, а я скажу — не, я лучше в Томске, там играл и хочу играть дальше. Нет такого, конечно же. Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов.
- 27-летний Бевеев стоит 700 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у него 16 матчей, ассист.
- «Урал» купил Бевеева у «Енисея» летом за 200 тысяч евро.
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