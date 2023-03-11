«Может, ему моя борода нравится?»: Игрок «Факела» ответил Абаскалю

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, упомянувшего бороду воронежца.

«Может, ему моя борода нравится? Мне попали локтeм в подбородок. Я человек, который никогда не симулирует, к тому же сам играю достаточно агрессивно. Я бы никогда не симулировал. Мне попали – я упал. Я дурак, чтобы лежать и симулировать? У нас есть VAR – пусть смотрят. Посмотрели – увидели пенальти», – сказал Квеквескири.

Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

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