Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Может, ему моя борода нравится?»: Игрок «Факела» ответил Абаскалю

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, упомянувшего бороду воронежца.

    «Может, ему моя борода нравится? Мне попали локтeм в подбородок. Я человек, который никогда не симулирует, к тому же сам играю достаточно агрессивно. Я бы никогда не симулировал. Мне попали – я упал. Я дурак, чтобы лежать и симулировать? У нас есть VAR – пусть смотрят. Посмотрели – увидели пенальти», – сказал Квеквескири.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом» 41
    ЭСК признала, что Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом» 21
    «Мы не жаловались»: «Спартак» – об обращении в ЭСК по итогам матча с «Факелом» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 12 марта, 10:27

      Ему "борода" федунихи нравицца.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 12 марта, 13:03

      О, главный фанат Заремы проснулся !))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      эд100 > Persona_non_Grata 12 марта, 22:28

      по началу эти персонажи бесили..., но одумался (почти...), пусть они полные ушлёпки..., надо стараться быть терпимыми к убогим..., не все успели в очередь за мозгами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 22:40

      Не звезди !!! Удар был в грудь, но при этом ты держался не за подбородок, а за нос, ТРЕПЛО !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      эд100 > Persona_non_Grata 12 марта, 00:28

      не у всех ещё хорошие телевизоры, либо очки не все выкупили...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3804

      lordmrv 11 марта, 20:35

      Вот чмо, до подбородка было сантиметров 10. симулянт фуев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      rac531 11 марта, 19:49

      Ты не дурак, а один из типичных грузинских мерзавцев,. которые резали российских миротворцев в Юэной Осетии в 2008 году

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      эд100 11 марта, 19:48

      вот если бы вару реально вломить, может тогда и не только ящик смотреть, но и думать бы стали

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > эд100 11 марта, 19:51

      Они думают о своем кармане.
      Миллер щедро платит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7964

      Томик 11 марта, 19:47

      Позорник, ещё что-то пытается извлечь из себя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 19:46

      Ираклий не дурак как Соболев. Просто так валятся не станет. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 21:24

      А что палка в жопу плохо вошла, или она ко всему привыкла га га

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 11 марта, 19:38

      Придурок, твоя борода только дебилам нравится.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11