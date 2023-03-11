«Обидно, что барбер или парикмахер могут повлиять на игру»: Абаскаль – после матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Мое поведение после свистка — это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой (Абаскаль имеет в виду фол Даниила Пруцева в своей штрафной, когда спартаковец коснулся бороды соперника, – прим. «Бомбардира»), но у нас тоже есть футболисты с бородой.

Тем не менее, я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции — это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идeт не так», – сказал испанец.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

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