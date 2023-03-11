Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Обидно, что барбер или парикмахер могут повлиять на игру»: Абаскаль – после матча с «Факелом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Мое поведение после свистка — это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой (Абаскаль имеет в виду фол Даниила Пруцева в своей штрафной, когда спартаковец коснулся бороды соперника, – прим. «Бомбардира»), но у нас тоже есть футболисты с бородой.

    Тем не менее, я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции — это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идeт не так», – сказал испанец.

    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо» 9
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • Читайте нас: 
    11