«Обидно, что барбер или парикмахер могут повлиять на игру»: Абаскаль – после матча с «Факелом»

Никчерту нервы у этого физрука. Скоро сбежит, особенно когда повалятся хряки ниже 6 места. И так уже пропустили 22 гола. Гыгыгы
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).
«Мое поведение после свистка — это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой (Абаскаль имеет в виду фол Даниила Пруцева в своей штрафной, когда спартаковец коснулся бороды соперника, – прим. «Бомбардира»), но у нас тоже есть футболисты с бородой.
Тем не менее, я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции — это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идeт не так», – сказал испанец.
- «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!