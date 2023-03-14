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    «Мы не жаловались»: «Спартак» – об обращении в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Факелом» (3:2), а также оценил судейство в РПЛ после зимней паузы.

    Москвичи попросили рассмотреть два спорных эпизода:

    • отмененный гол нападающего Александра Соболева на 40-й минуте;
    • назначенный пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте.

    «Важно отметить, что мы не жаловались, а попросили соответствующее ведомство разобрать моменты, которые вызвали вопросы прежде всего у болельщиков. Стандартная процедура. Поэтому обратились.

    В команде, в первую очередь, все сосредоточены на том, чтобы улучшить свою игру. Судейство – не то, что зависит от нас. Поэтому здесь добавить нечего.

    Есть процедура обращения в ЭСК – мы ей воспользовались. А так все сконцентрированы на улучшении своей игры», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 16:20
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