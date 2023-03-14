«Мы не жаловались»: «Спартак» – об обращении в ЭСК по итогам матча с «Факелом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб обратился в ЭСК РФС по итогам игры с «Факелом» (3:2), а также оценил судейство в РПЛ после зимней паузы.

Москвичи попросили рассмотреть два спорных эпизода:

отмененный гол нападающего Александра Соболева на 40-й минуте;

назначенный пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте.

«Важно отметить, что мы не жаловались, а попросили соответствующее ведомство разобрать моменты, которые вызвали вопросы прежде всего у болельщиков. Стандартная процедура. Поэтому обратились.

В команде, в первую очередь, все сосредоточены на том, чтобы улучшить свою игру. Судейство – не то, что зависит от нас. Поэтому здесь добавить нечего.

Есть процедура обращения в ЭСК – мы ей воспользовались. А так все сконцентрированы на улучшении своей игры», – сказал Зеленов.