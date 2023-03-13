«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)

Да, толку, то от этих обращений нет. Как судьи ошибались так и будут это делать из-за своей низкой квалификации. А то, что допускали реальные провалы в обороне это факт, над которым нужно работать. Спартаку удачи.
В «Спартаке» остались недовольны судейством в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).
Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть два спорных эпизода:
- отмененный гол нападающего Александра Соболева на 40-й минуте;
- назначенный пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте.