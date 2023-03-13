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    Какой вы футболист?

    «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)

    В «Спартаке» остались недовольны судейством в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть два спорных эпизода:

    • отмененный гол нападающего Александра Соболева на 40-й минуте;
    • назначенный пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2023 20:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1856

      mahan 14 марта, 10:02

      Да, толку, то от этих обращений нет. Как судьи ошибались так и будут это делать из-за своей низкой квалификации. А то, что допускали реальные провалы в обороне это факт, над которым нужно работать. Спартаку удачи.

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      Рейтинг: +326

      Ниф-Ниф 14 марта, 07:42

      В последнее время в Спартаковских ветках собираются все синитовские заднеприводные и изрыгают всякие гадости. Предлагаю создать для них отдельную ветку "Голубое очко" для их совместного общения. В ветки других команд вход запретить под страхом пожизненного бана. Очень стыдно за синит!

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      Рейтинг: +948

      Спартач80 > Ниф-Ниф 14 марта, 10:02

      Не в последнее время,а всегда эти тёлки ноют на наших ветках...

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 13 марта, 23:18

      Так даже бабы не ноют!
      Начали молится трансгендерному Богу и всё.
      Пора клуб и болел отправить на бессрочное лечение.
      На Магадан, допустим.
      :)))

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 13 марта, 22:03

      Началось нытьё. Ждём опусы от эскортницы. Гыгыгы

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 13 марта, 21:43

      Свинки опять заплакали

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      Рейтинг: +3066

      fakeid 13 марта, 21:17

      ваще-та это воронежу надо на спартаг жаловаться.

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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > fakeid 13 марта, 21:25

      Вам бы помолчать, а то Химки и на вас накатят и будут правы !)

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > fakeid 13 марта, 21:25

      спартаг это зовут тебя так?

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