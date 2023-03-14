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    ЭСК признала, что Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

    ЭСК РФС разобрала эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

    • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
    • В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Даниила Пруцева.
    • Игрок «Спартака» рукой попал по лицу Ираклия Квеквескири.

    По информации «РБ Спорт», ЭСК признала, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».

    Московский клуб также обратился в ЭСК по эпизоду с отмененным голом Александра Соболева. Неизвестно, рассматривала ли комиссия этот эпизод.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.03.2023 20:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6150

      rash1959 14 марта, 22:09

      Тогда почему сегодня за подобное не назначили на Мартинсе? За удар по бороде пенальти, а удар по лицу - кол. Ответ один - в чью пользу пенальти, и дальше крутить правила с ног на голову.

      2
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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 марта, 22:09

      видно на эту игру правила поменяли

      1
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      Рейтинг: +7964

      Томик 14 марта, 22:04

      ЭСК? Они только подписывают решения не в пользу "Спартака". Ну, кушать же им надо, мы понимаем.

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      Рейтинг: +1189

      inzek 14 марта, 21:20

      Ну а после сегодняшнего матча будут говорить, что правильно не назначили пенальти на Мартинсе. ЭСК, они такие...

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      Рейтинг: +2270

      alefreddy > inzek 14 марта, 22:10

      просто правила изменились

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 20:36

      Ну это и понятно, всоих не сдают, помойка в действии

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 14 марта, 20:29

      У свинок уже в крови жаловаться на судейтсво, если в их ворота ставят пенальти, то сразу обжаловать надо, мне кажется, если спартач прямым удром сломает ногу сопернику, то они все равно скажут что нарушения не было и подадут апелляцию

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      Рейтинг: +72

      timon2401 > Koni_Best_1 14 марта, 20:50

      ***)))) ситуация Спартак-Урал на кубке!!! Отмашка в штрафной на Мартинсе, точно такая же как с Факелом!! Так эта шлю..ха даже к монитору не пошёл!! Объясни в чём разница моментов?!

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      Рейтинг: +1162

      ВасяК > timon2401 14 марта, 20:56

      Тут как раз больше пенальти чем нет!!!

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > Koni_Best_1 14 марта, 21:10

      Клинер тебе в стойло овса натаскал... пиндуй, не стучи копытами...

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 20:23

      Все видели, кроме хряков, что пенальти правильно поставил судья. Щас эскортница Федуниха съязвит. Гыгыгы.

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 20:38

      В жопе палка высказался или еще палку не полностью в вели

      3
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 20:22

      а визгов-то было

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      Рейтинг: +72

      timon2401 > fakeid 14 марта, 21:04

      Ну мы то несколько десятилетий визжим и визжать будем!!! А вам недолго осталось))) бывший житель Санкт Петербурга не вечен!! И назад в болото!! Где всё время и были

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      fakeid > timon2401 14 марта, 21:11

      открываешь википедию, читаешь следующие статьи про болота в окрестностях тарасофки: Болото Сётка, Болото Гумениха. а также, для общего развития читаешь статью Болота Москвы, и описание, где они есть и были. прямо, считай, в центре города. площадь трех вокзалов, моховая улица, а болотная площадь как думаешь, почему так называется? гы-гы-гы! так что болотными вы были ещё при князьях, скоро юбилей, 1000 лет болотные

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      Рейтинг: +3066

      fakeid > timon2401 14 марта, 21:16

      а то, что визжите десятилетиями - это правильно, одобряю.
      ещё раз гы-гы, для закрепления.

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      Рейтинг: +72

      timon2401 > fakeid 14 марта, 21:19

      Был удивлен!! Википедия!!! А нет... всё таки гы-гы вернуло обычное представление о вас))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > timon2401 15 часов назад

      "Бывшего жителя" на посту Миллер сменит - вот тогда вы завизжите по настоящему ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +72

      timon2401 > Barmaleushka 11 часов назад

      Конечно сменит))) ну где нибудь очень далеко далеко!! Где лес и тайга от большой НАРОДНОЙ любви к нему))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > timon2401 7 часов назад

      600 км может и далеко , а ты пока начинай воле кремля "тайгу" высаживать .

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      Рейтинг: +72

      timon2401 > Barmaleushka 1 час назад

      Чубайс с Мавроди тоже были уверены в этом)))

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