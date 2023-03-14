ЭСК признала, что Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

ЭСК РФС разобрала эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Даниила Пруцева.

Игрок «Спартака» рукой попал по лицу Ираклия Квеквескири.

По информации «РБ Спорт», ЭСК признала, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».

Московский клуб также обратился в ЭСК по эпизоду с отмененным голом Александра Соболева. Неизвестно, рассматривала ли комиссия этот эпизод.