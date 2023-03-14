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  • ЭСК признала, что Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

ЭСК признала, что Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

14 марта 2023, 20:13
9

ЭСК РФС разобрала эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

  • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
  • В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Даниила Пруцева.
  • Игрок «Спартака» рукой попал по лицу Ираклия Квеквескири.

По информации «РБ Спорт», ЭСК признала, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».

Московский клуб также обратился в ЭСК по эпизоду с отмененным голом Александра Соболева. Неизвестно, рассматривала ли комиссия этот эпизод.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (9)
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Koni_Best_1
1678814994
У свинок уже в крови жаловаться на судейтсво, если в их ворота ставят пенальти, то сразу обжаловать надо, мне кажется, если спартач прямым удром сломает ногу сопернику, то они все равно скажут что нарушения не было и подадут апелляцию
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inzek
1678818028
Ну а после сегодняшнего матча будут говорить, что правильно не назначили пенальти на Мартинсе. ЭСК, они такие...
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Томик
1678820690
ЭСК? Они только подписывают решения не в пользу "Спартака". Ну, кушать же им надо, мы понимаем.
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alefreddy
1678820985
видно на эту игру правила поменяли
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rash1959
1678820994
Тогда почему сегодня за подобное не назначили на Мартинсе? За удар по бороде пенальти, а удар по лицу - кол. Ответ один - в чью пользу пенальти, и дальше крутить правила с ног на голову.
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