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    Какой вы футболист?

    Глава российских судей объяснил, почему Безбородов отменил гол Соболева «Факелу»

    Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев прокомментировал эпизод с отмененным голом нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

    • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
    • В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти за фол Даниила Пруцева.
    • «Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам.

    «Ассистент посчитал, что имеет место нарушение правил в самом начале, когда Литвинов начинает задерживать защитника «Факела», чтобы расчистить место под Джикию.

    Литвинов мешает Черову бороться, тот пытает высвободиться, есть из-за ворот соответствующее видео. Черов не успевает попасть в эту зону, не знаю, помешал бы он Джикии или нет, но он стремился в ту зону, куда шeл Георгий. Позиция для Джикии была очищена, он сыграл в мяч, а Соболев забил гол.

    Исходя из этого, ассистент подсказал Владиславу Безбородову», — сказал Каманцев в эфире «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 10:43
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6150

      rash1959 14 марта, 22:12

      Скоро будут обосновывать тем, что игрок не с той ноги вступил на поле сначала.

      0
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 21:05

      Оказывается у нас теперь ассистенты выполняют работу главного судьи. Но каманцев еще смешней и жалок, выдвигая дурацкие отмазки. Сочувствую честным болелам Зенита, что его начальникам приходится унижать себя, опускаясь до такого паскудства.

      2
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      Рейтинг: +7964

      Томик 14 марта, 20:04

      Самое смешное в этой истории, что несколько дней прошло, а эксперты гадают из-за чего судья отменил гол. Не почему он так трактовал эпизод, а какой эпизод вызвал его подозрения...

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 14 марта, 15:53

      Три дня вся просенитовская тусовка свистунов придумывала отмазку для беспородова. Придумали. Самим то не смешно. В эту хрень поверят только такие как палкавжопе, кли*ер, питерский кошак и им подобные.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 13:50

      О судействе в России лучше не говорить, о нем все сказано, рулит ПРОМКВАС и его свистуны, для помойки это просто манна небесная, но гейропа показывает всю убогость помойки, выхода из группы нет, хорошо что сечас помойка не играет в гейропе, а то бы история повторилась

      5
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 13:41

      Позорная туфта, каманцев вон из профессии, иди судить художественную гимнастику.

      6
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      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > NewLife 14 марта, 15:41

      Чудовище.
      Вас мямных надо всех стерелищовать.
      Противно читать, что вы здесь пишете.
      Когда же вы вылетите в пердив? С нетерпением жду!
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 марта, 12:25

      а вратарь Спартака не помешал этому эпизоду стоя на своей половине

      9
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      Рейтинг: +5308

      ААМ > alefreddy 14 марта, 12:57

      Лечись. Это полезно!

      3
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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ААМ 14 марта, 15:23

      Тебе то не помогло (((

      4
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      ...
      Рейтинг: +28777

      JTherry > Persona_non_Grata 14 марта, 16:36

      это бесполезный труд - ему 100 лет в обед (Ленина видел живьём!)), ему бы на покой, клизмы ставить, а он с болелами бои ведет на поражение, вредный старикан, бо.мж, что с него взять...))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7964

      Томик > alefreddy 14 марта, 20:00

      Не под тем углом стоял? Тогда помешал, конечно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28777

      JTherry 14 марта, 11:53

      Каманцев (3-2-раз) выкручивается из создавшегося положения, обеляя беспородного "черного кобеля"...) интересно, как он прокомментирует борьбу во вратарской площади в матче Ростов-НН, где вратаря оттолкнули локтем от мяча и забили гол, и там гол был засчитан...

      7
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 14 марта, 11:28

      Походу в Лебедином озере становится опасней, заклевать могут...
      А в футболе нельзя прикасаться друг к другу... а когда игрок сносит своего вратаря и соперник забивает гол - это ж неэтично... фу какая гадость!, а ну её в болото...

      7
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 14 марта, 12:56

      Ну типа в ВАР

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 14 марта, 15:25

      Я бы сказал наВАР

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 11:28

      Грязно играют хряки. Стыдно за них. Гыгыгы

      5
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