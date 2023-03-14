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  • Глава российских судей объяснил, почему Безбородов отменил гол Соболева «Факелу»

Глава российских судей объяснил, почему Безбородов отменил гол Соболева «Факелу»

14 марта 2023, 10:43
17

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев прокомментировал эпизод с отмененным голом нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

  • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
  • В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти за фол Даниила Пруцева.
  • «Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам.

«Ассистент посчитал, что имеет место нарушение правил в самом начале, когда Литвинов начинает задерживать защитника «Факела», чтобы расчистить место под Джикию.

Литвинов мешает Черову бороться, тот пытает высвободиться, есть из-за ворот соответствующее видео. Черов не успевает попасть в эту зону, не знаю, помешал бы он Джикии или нет, но он стремился в ту зону, куда шeл Георгий. Позиция для Джикии была очищена, он сыграл в мяч, а Соболев забил гол.

Исходя из этого, ассистент подсказал Владиславу Безбородову», — сказал Каманцев в эфире «Коммент.Шоу».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Соболев Александр Безбородов Владислав
Комментарии (17)
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Ниф-Ниф
1678780633
Ложь, .издёжь и провокация!
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ilichkadr
1678780989
Николаев, ты похоже перепутал футбол с борцовским ковром. Очевидно, что игрок Спартака удерживал руками защитника Факела, не давая ему сыграть в мяч.
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Дядя Серёжа
1678782517
Походу в Лебедином озере становится опасней, заклевать могут... А в футболе нельзя прикасаться друг к другу... а когда игрок сносит своего вратаря и соперник забивает гол - это ж неэтично... фу какая гадость!, а ну её в болото...
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JTherry
1678784021
Каманцев (3-2-раз) выкручивается из создавшегося положения, обеляя беспородного "черного кобеля"...) интересно, как он прокомментирует борьбу во вратарской площади в матче Ростов-НН, где вратаря оттолкнули локтем от мяча и забили гол, и там гол был засчитан...
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alefreddy
1678785954
а вратарь Спартака не помешал этому эпизоду стоя на своей половине
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NewLife
1678790512
Позорная туфта, каманцев вон из профессии, иди судить художественную гимнастику.
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шахта Заполярная
1678798432
Три дня вся просенитовская тусовка свистунов придумывала отмазку для беспородова. Придумали. Самим то не смешно. В эту хрень поверят только такие как палкавжопе, кли*ер, питерский кошак и им подобные.
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Томик
1678813489
Самое смешное в этой истории, что несколько дней прошло, а эксперты гадают из-за чего судья отменил гол. Не почему он так трактовал эпизод, а какой эпизод вызвал его подозрения...
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NewLife
1678817114
Оказывается у нас теперь ассистенты выполняют работу главного судьи. Но каманцев еще смешней и жалок, выдвигая дурацкие отмазки. Сочувствую честным болелам Зенита, что его начальникам приходится унижать себя, опускаясь до такого паскудства.
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rash1959
1678821153
Скоро будут обосновывать тем, что игрок не с той ноги вступил на поле сначала.
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