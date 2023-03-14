Глава российских судей объяснил, почему Безбородов отменил гол Соболева «Факелу»

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев прокомментировал эпизод с отмененным голом нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти за фол Даниила Пруцева.

«Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам.

«Ассистент посчитал, что имеет место нарушение правил в самом начале, когда Литвинов начинает задерживать защитника «Факела», чтобы расчистить место под Джикию.

Литвинов мешает Черову бороться, тот пытает высвободиться, есть из-за ворот соответствующее видео. Черов не успевает попасть в эту зону, не знаю, помешал бы он Джикии или нет, но он стремился в ту зону, куда шeл Георгий. Позиция для Джикии была очищена, он сыграл в мяч, а Соболев забил гол.

Исходя из этого, ассистент подсказал Владиславу Безбородову», — сказал Каманцев в эфире «Коммент.Шоу».