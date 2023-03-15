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  • ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

15 марта 2023, 15:25
18

ЭСК РФС разобрала два спорных эпизода в матче 19-го тура РПЛ «Спартак»«Факел» (3:2).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислав Безбородова в эпизодах с отменой взятия ворот «Факела» на 40-й минуте и назначением пенальти в ворота «Спартака» на 45-й минуте.

Решения комиссии:

  • Судья правильно отменил взятие ворот «Факела» на 40-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока «Спартака» Руслана Литвинова в единоборстве с игроком «Факела» Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и он не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что в последствии, привело к взятию ворот «Факела».

В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

  • Судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 45-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока «Спартака» Данилы Пруцева с подбородком игрока «Факела» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», – сообщила ЭСК РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Соболев Александр Безбородов Владислав
Комментарии (18)
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NewLife
1678883999
Тогда отменяйте все голы забитые после подачи углового и толкотни в штрафной. Это дв.ойные стандарты имени немытых лицемеров.
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Красногвардейчик
1678884000
Видимо Абаскаль слишком убедительно убеждал судей, называя их парикмахерами за тот пенальти, и они пересмотрев эпизод в матче с Факелом, признали свою ошибку, и в этот раз не ошиблись))
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derrik2000
1678884024
Чегой-то НИЧЕГО нет по эпизоду, где Мешков, не дождавшись конца эпизода, свистнул после того, как игрок Факела врезался в СВОЕГО вратаря, а мячик отскочил к Соболю, и тот забил. Или Спартак по ЭТОМУ поводу не обращался, или что-то не договаривают на сайте...
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inzek
1678884407
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АлексМак
1678884967
Ох, сколько снова вони разносится, как только не по-свински...
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JTherry
1678885223
а что ЭСК будет "втюхивать" по поводу отмашки на Мартинсе, и почему Карась тогда не поставил пенальти..? Каманцеву не западло возглавлять сразу и КДК и ЭСК..?
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_Marqella_
1678886182
ну вот, а визгов было....
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anatolich72
1678887227
А что же эти твари про матч с Уралом молчат.
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Sky Spartak
1678891453
А кто не держит игроков в штрафной ? Все всегда кого то держат... Всегда, штрафные тогда должны быть и пенальти... Либо можно отменить штрафные удары ближе чем 35 метров от ворот в не зоне штрафной...угловые тем более... Навесы запретить...так как там борьба будет... Прострелы можно, если защитник не ближе двух метров от атакуещего...
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rash1959
1678894553
эск будет разбирать так, чтобы не разжигать скандал, типа проехали, так и надо, и смиритесь.
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