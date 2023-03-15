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    ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

    ЭСК РФС разобрала два спорных эпизода в матче 19-го тура РПЛ «Спартак»«Факел» (3:2).

    «Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислав Безбородова в эпизодах с отменой взятия ворот «Факела» на 40-й минуте и назначением пенальти в ворота «Спартака» на 45-й минуте.

    Решения комиссии:

    • Судья правильно отменил взятие ворот «Факела» на 40-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока «Спартака» Руслана Литвинова в единоборстве с игроком «Факела» Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и он не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что в последствии, привело к взятию ворот «Факела».

    В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

    • Судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 45-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока «Спартака» Данилы Пруцева с подбородком игрока «Факела» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

    По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», – сообщила ЭСК РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    15.03.2023 15:25
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +1139

      ПалкоВводецъ (returned) 18 часов назад

      Никто и не сомневался в правильности решений, кроме оголтелых почитателей сви ней. Стыдно за их нытьё и враньё . Ещё эскортница подливает вранья. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +6155

      rash1959 18 часов назад

      эск будет разбирать так, чтобы не разжигать скандал, типа проехали, так и надо, и смиритесь.

      0
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      Рейтинг: +1009

      г.Онега 19 часов назад

      даже там у них разногласие жуть

      0
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 19 часов назад

      А кто не держит игроков в штрафной ?
      Все всегда кого то держат...
      Всегда, штрафные тогда должны быть и пенальти...
      Либо можно отменить штрафные удары ближе чем 35 метров от ворот в не зоне штрафной...угловые тем более...
      Навесы запретить...так как там борьба будет...
      Прострелы можно, если защитник не ближе двух метров от атакуещего...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3655

      anatolich72 20 часов назад

      А что же эти твари про матч с Уралом молчат.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      murealbest > anatolich72 19 часов назад

      Тоже интересно послушать этих клоунов) почему гол чистейший не засчитали, который, кстати, был бы решающим 99.9%, и почему судья свисток дал ?) не специальный ли это подгон для питерских шкур ?)

      6
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      Рейтинг: +3082

      fakeid 20 часов назад

      вот так, хряки, вот такие вот дела. можете сразу писать, что это тоже происки газпрома)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3655

      anatolich72 > fakeid 20 часов назад

      Однозначно!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5245

      Каратель > fakeid 15 часов назад

      пишет то зинка в CAS.строчит прямо кляузы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5533

      _Marqella_ 20 часов назад

      ну вот, а визгов было....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +949

      Спартач80 > _Marqella_ 20 часов назад

      Визжишь ты,когда тебя порят втроём...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5533

      _Marqella_ > Спартач80 20 часов назад

      тебе ананюге ни когда этого не узнать..

      3
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      ...
      Рейтинг: +949

      Спартач80 > _Marqella_ 20 часов назад

      Ахахах спасибо,не надо,пусть тебя дерут=)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3224

      Эном айс > Спартач80 20 часов назад

      Видос на VHS посмотрел?
      Ностальгия, понимаю..Не выбрасывай.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +949

      Спартач80 > Эном айс 20 часов назад

      Ты о чём,чувак?Я в ваших междусобойчиках не понимаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4700

      Питерский князь > _Marqella_ 20 часов назад

      Извини, зачем такое говоришь? Он же Спартач.
      Это ЛГБТ проект. Кому, кому, а ему известно, когда троем, по очереди прут!
      :))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +949

      Спартач80 > Питерский князь 19 часов назад

      Всем известно,что ты заднеприводное,малолетнее существо.Ищи близких себе,на болотах,близ Невы...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12579

      R_a_i_n > Питерский князь 19 часов назад

      молчал бы про ЛГБТ проект)) У вас оргии после матчей в раздевалках проходили.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4700

      Питерский князь > R_a_i_n 19 часов назад

      Ой, за девку свою заступился.
      По плюсику друг дружке поставили.
      Теперь ясно, кто с вверху!
      :)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28790

      JTherry 20 часов назад

      а что ЭСК будет "втюхивать" по поводу отмашки на Мартинсе, и почему Карась тогда не поставил пенальти..? Каманцеву не западло возглавлять сразу и КДК и ЭСК..?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4700

      Питерский князь > JTherry 18 часов назад

      Когда ты сдохнешь?
      Болельщик спартаГа в синей форме?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6155

      rash1959 > Питерский князь 18 часов назад

      ты реально баран

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      ScarlettOgusania > Питерский князь 16 часов назад

      тварь вонючая, ты разжигаешь ненависть, тебе положен вечный бан, модератор обратите внимание!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 20 часов назад

      Ох, сколько снова вони разносится, как только не по-свински...

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      Ответить
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      Рейтинг: +949

      Спартач80 > АлексМак 20 часов назад

      Б.о.мжиха,а ты тут каким боком-то?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 21 час назад

      Надо побеждать честно, как это делает помойка из питера, ни каких споров всегда помойка права

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