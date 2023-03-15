ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол Соболева и назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

ЭСК РФС разобрала два спорных эпизода в матче 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Факел» (3:2).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислав Безбородова в эпизодах с отменой взятия ворот «Факела» на 40-й минуте и назначением пенальти в ворота «Спартака» на 45-й минуте.

Решения комиссии:

Судья правильно отменил взятие ворот «Факела» на 40-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока «Спартака» Руслана Литвинова в единоборстве с игроком «Факела» Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и он не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что в последствии, привело к взятию ворот «Факела».

В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

Судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 45-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока «Спартака» Данилы Пруцева с подбородком игрока «Факела» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», – сообщила ЭСК РФС.