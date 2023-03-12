ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Кирилл Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза – Милан Гайич, Константин Кучаев, Виктор Фелипе Мендес, Егор Носков – Федор Чалов, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль.
- Крылья Советов: Иван Ломаев – Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Гленн Бейл, Илья Гапонов – Александр Коваленко, Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца, Роман Ежов – Амар Рахманович, Владислав Шитов.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 48 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0 – гол забил Игорь Дивеев.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.70
- Ничья – 4.00
- Победа Крыльев – 5.00
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»