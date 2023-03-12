ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Кирилл Левников (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 48 (4,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 23

Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0 – гол забил Игорь Дивеев.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.70

Ничья – 4.00

Победа Крыльев – 5.00

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов