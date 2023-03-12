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    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Крылья Советов»

    ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало – в 16:30 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 48 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0 – гол забил Игорь Дивеев.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.70
    • Ничья – 4.00
    • Победа Крыльев – 5.00

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов

    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 15:17
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