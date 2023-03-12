ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Зенит» занимает пятое место в чемпионате, имея на счету 29 очков. «Крылья» с 20 очками идут на 11-й строчке.

Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0 – гол забил Игорь Дивеев.

Игра состоится в воскресенье, 12 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, они предлагают поставить на победу московской команды за 1,70. На ничью дают 4,00. На выигрыш гостей коэффициент 5,00.

Прогноз на матч ЦСКА – Крылья Советов