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    Где смотреть матч ЦСКА – «Крылья Советов»: 19 тур РПЛ

    ЦСКА и «Крылья Советов» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Зенит» занимает пятое место в чемпионате, имея на счету 29 очков. «Крылья» с 20 очками идут на 11-й строчке.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0 – гол забил Игорь Дивеев.

    • Игра состоится в воскресенье, 12 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, они предлагают поставить на победу московской команды за 1,70. На ничью дают 4,00. На выигрыш гостей коэффициент 5,00.

    Прогноз на матч ЦСКА – Крылья Советов

    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 15:16
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