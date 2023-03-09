«Самый сильный со времен чемпионского». Сычев оценил игру «Спартака» при Абаскале

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Сычев высказался об игре московской команды в этом сезоне.

– Давай немного про «Спартак». Команда в этом сезоне смотрится круто.

– Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет.

Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна.

– Промес не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

– По одной-двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону – никто не знает.

«Спартак» идет на 2-м месте в чемпионате с 8-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».

В Кубке России команда уже дошла до полуфинала Пути РПЛ.

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