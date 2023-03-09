Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Самый сильный со времен чемпионского». Сычев оценил игру «Спартака» при Абаскале

    Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Сычев высказался об игре московской команды в этом сезоне.

    – Давай немного про «Спартак». Команда в этом сезоне смотрится круто.

    – Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет.

    Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна.

    – Промес не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

    – По одной-двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону – никто не знает.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в чемпионате с 8-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».
    • В Кубке России команда уже дошла до полуфинала Пути РПЛ.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Сычев поддержал принцип Карпина по формированию состава сборной России 1
    Сычев объяснил спад в игре Захаряна 1
    Сычев высказался о перспективах Кокорина вернуться в сборную России 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33530

      oyabun 10 марта, 12:18

      Все эти дифирамбы до добра не доводят. Игрой надо доказывать своё превосходство. А когда Спартак играет вничью с далеко не выдающимся бедным Уралом , это говорит о том что каким бы хорошим не был состав игроков, а пока еще нет нужных кондиций и сыгранности. Игра с Факелом многое покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      alefreddy 10 марта, 10:17

      да интересная игра у команды и есть желание играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 21:15

      Ага, как при Тедеско... Вечномолодой... вечновторой...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > serglider 9 марта, 21:45

      Уже не плохо, учитывая все обстоятельства..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11