Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис дал совет игроку «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прям звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нем есть. Главное — не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.

Интерес «Манчестер Юнайтед»? Думаю, это уже прошлом. В Англию сейчас не позовут, но есть и другие хорошие чемпионаты. Но все эти слухи не имеют ничего конкретного. Нужно реальное предложение на бумаге», — сказал Канчельскис.

«Локо» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.

Игрок ранее проходил стажировки в «МЮ».

Канчельскис играл за манчестерцев.

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