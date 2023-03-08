Широков рассказал о своем отношении к Fan ID

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о Fan ID.

«Если отмена приведeт к тому, что зрители вернутся на трибуны, то правильная инициатива. Только зачем тогда был весь сыр-бор из-за этого Fan ID? Для меня непонятно.

Если поможет возвращению болельщиков на трибуны и не будет никак связано с тем, что безопасность как-то пострадает, на что в основном сетовали, то нужно такую инициативу приветствовать.

Насколько я помню, Светлана Журова сказала, что могут отменить Fan ID, при этом не отменяя сам закон. Если таким образом разрешится, что все только будут только в плюсе, то я поддерживаю.

Безопасность всe-таки и так контролируется: камеры везде есть. Если есть какие-то правонарушения, то их можно вычислять. Лучше тогда поставить работу на усовершенствование этих камер, которые иногда почему-то неожиданно отключаются. Наверное, можно обойтись и без Fan ID», — сказал Широков.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

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