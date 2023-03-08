Ари ответил Уткину, который назвал его «упырем» за поддержку Fan ID

Экс-нападающий «Спартака» Ари отреагировал на критику со стороны журналиста Василия Уткина.

Комментатор назвал бразильца «упырем» за одобрение Fan ID.

«Меня просто не так поняли. Я имел в виду, что поддерживаю Fan ID только в том случае, если это повысит уровень безопасности на стадионах и поможет избежать негативных ситуаций — драк, например, или проявления расистского отношения, как это было с Венделом.

Если подобные проблемы можно решить через установление контроля за болельщиками, то я полностью согласен с введением этого закона. Так будет только лучше. Везде должна быть дисциплина.

Это так же, как с алкоголем на стадионах. Если таких людей будет меньше, станет только комфортнее. Непьющему человеку не хочется рядом видеть и слышать пьяного. А пьяным наплевать», — сказал Ари.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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