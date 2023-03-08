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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ари ответил Уткину, который назвал его «упырем» за поддержку Fan ID

    Экс-нападающий «Спартака» Ари отреагировал на критику со стороны журналиста Василия Уткина.

    Комментатор назвал бразильца «упырем» за одобрение Fan ID.

    «Меня просто не так поняли. Я имел в виду, что поддерживаю Fan ID только в том случае, если это повысит уровень безопасности на стадионах и поможет избежать негативных ситуаций — драк, например, или проявления расистского отношения, как это было с Венделом.

    Если подобные проблемы можно решить через установление контроля за болельщиками, то я полностью согласен с введением этого закона. Так будет только лучше. Везде должна быть дисциплина.

    Это так же, как с алкоголем на стадионах. Если таких людей будет меньше, станет только комфортнее. Непьющему человеку не хочется рядом видеть и слышать пьяного. А пьяным наплевать», — сказал Ари.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
    • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Sport24

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    08.03.2023 15:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 8 марта, 17:19

      Как был Ари крысой,так и остаётся.

      1
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 8 марта, 16:58

      При чём тут алкоголь ? ФанАйдишники не бухают что-ли ?

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 16:13

      Лижи дальше. Все все поняли.

      1
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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ 8 марта, 16:05

      мда

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr 8 марта, 15:37

      Правильно гутаришь, Ари. Нарикам, алкашам, пиндарасам..........и прочим антисоциальным личностям место только дома у ящика.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ilichkadr 8 марта, 16:59

      Т.е. ты меня в вышеперечисленные категории определил ?

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > Barmaleushka 8 марта, 17:25

      Переведи? С кем в строю?

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ilichkadr 8 марта, 17:39

      Ну как же алкоголики , хулиганы , тунеядцы ..... Я ни под каким соусом никакие фанайди оформлять не собираюсь .

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > Barmaleushka 8 марта, 17:52

      Ну, так никто же и не заставляет фанайди оформлять. На соседней ветке уже пояснял как попасть на стадион без паспорта болельщика.
      "алкоголики , хулиганы , тунеядцы...." объединяются в группу более 20 человек, "поддерживающих одного из участников официальных спортивных соревнований, аккредитованная организатором официального спортивного соревнования в порядке, определяемом самим организатором" и по списку проходят на стадион!

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ilichkadr 8 марта, 18:01

      Ну это другое дело - 20 человек , в колону по двое , руки за спину , глазами в пол . Нахера эти заморочки ?

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > Barmaleushka 8 марта, 18:12

      Ну, так " в колонНу по двое" было всегда. Неужели пионером не был?
      Самое интересное в этом это то, что за все проделки и безобразия отвечает старший. Тебя привели как телёнка, усадили на указанное место..... смотри футбол, радуйся жизни и ни в чём себе не отказывай.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ilichkadr 8 марта, 18:33

      Мне порой кажется , что в "тоталитарном" Союзе свободы было больше , чем при нынешней "демократии" .

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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr > Barmaleushka 8 марта, 18:50

      Однозначно и no comment'!

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