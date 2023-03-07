Уткин назвал Ари «упырем» за его поддержку Fan ID

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на одобрение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) бывшим форвардом сборной России Ари.

«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет?

Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано», – написал Уткин.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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