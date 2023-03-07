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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин назвал Ари «упырем» за его поддержку Fan ID

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на одобрение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) бывшим форвардом сборной России Ари.

    «Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет?

    Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано», – написал Уткин.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
    • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    07.03.2023 15:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1440

      balam 7 марта, 22:03

      как только Уася сменит объект нападок ,получит восьмерик.будет забавно.давай жги дальше

      0
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 7 марта, 18:18

      Совсем отменить футбол нельзя, но переполненные стадионы в военное время? Со свободным доступом кому не лень?! Я бы не рекомендовал.

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      Рейтинг: +1440

      balam > Бриг 7 марта, 22:05

      а ты где видел такие стадионы?ЛЧ,там безID

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 7 марта, 16:12

      Уткин из из комментатора превратился в низкосортного тролля.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > Питерский князь 7 марта, 17:10

      Так он ничего больше не умеет))) Если губами не шлепать, то это значит ему идти работать дворником или вахтером.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > serglider 7 марта, 17:17

      Доедать за посетителей фаст фуда.
      :)))

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      Рейтинг: +360

      АлексМак 7 марта, 15:39

      прав

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      Рейтинг: +65

      timon2401 > АлексМак 7 марта, 17:16

      Особенно что касаемого это "россиянина"!!! Орущего за любовь к России с балкона своей фазенды из Бразилии!

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