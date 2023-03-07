Уткин назвал Ари «упырем» за его поддержку Fan ID

как только Уася сменит объект нападок ,получит восьмерик.будет забавно.давай жги дальше
Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на одобрение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) бывшим форвардом сборной России Ари.
«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет?
Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано», – написал Уткин.
- Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
- С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
- По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.
Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны
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