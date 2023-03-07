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    Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов на трибуне – супер»

    Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари поддержал введение Fan ID в РПЛ.

    «В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система.

    Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне — супер. Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», — заявил Ари.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 12:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 7 марта, 20:27

      понятно всем

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      Ответить
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 19:45

      Эта жопа/голова отчаянно пробует получить какую-нибудь работу, он верит, что если лизать власть, то успех придет, что в принципе вполне возможно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 7 марта, 16:05

      Не тому человеку дали фамилию "Педриньо" )))

      0
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 7 марта, 15:40

      дурень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 7 марта, 13:40

      Безопасность на трибунах можно обеспечить, не делая сразу всех скопом подозреваемыми.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 7 марта, 13:34

      Идиот

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