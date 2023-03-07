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  • Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов на трибуне – супер»

Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов на трибуне – супер»

7 марта 2023, 12:51
6

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари поддержал введение Fan ID в РПЛ.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система.

Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне — супер. Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», — заявил Ари.

  • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
  • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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Комментарии (6)
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Axe111
1678185244
Идиот
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Давид59
1678185629
Безопасность на трибунах можно обеспечить, не делая сразу всех скопом подозреваемыми.
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АлексМак
1678192832
дурень
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VVM1964
1678194331
Не тому человеку дали фамилию "Педриньо" )))
Ответить
NewLife
1678207542
Эта жопа/голова отчаянно пробует получить какую-нибудь работу, он верит, что если лизать власть, то успех придет, что в принципе вполне возможно.
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gennadiy
1678210036
понятно всем
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