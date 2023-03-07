Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов на трибуне – супер»

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари поддержал введение Fan ID в РПЛ.

«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали хороший, умный закон, потому что, если Fan ID обеспечит безопасность на трибунах, то это будет очень хорошая система.

Обязательно оформил бы себе эту карту, потому контроль фанатов на трибуне — супер. Я поддерживаю решение государства России ввести карту болельщика. Хотел бы, чтобы в Бразилии тоже это было», — заявил Ари.

Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.

С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

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