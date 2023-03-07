Слуцкий составил символическую сборную 18-го тура РПЛ

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» составил свою символическую сборную 18-го тура РПЛ.
Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»);
Защитники: Наир Тикнизян («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»), Роберт Ренан («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»);
Полузащитники: Эрик Бикфалви («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»);
Нападающие: Лука Джорджевич («Сочи»), Артeм Дзюба («Локомотив»), Малком («Зенит»).
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: «Чемпионат»