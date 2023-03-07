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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Слуцкий составил символическую сборную 18-го тура РПЛ

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» составил свою символическую сборную 18-го тура РПЛ.

    Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»);

    Защитники: Наир Тикнизян («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат»), Роберт Ренан («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»);

    Полузащитники: Эрик Бикфалви («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»);

    Нападающие: Лука Джорджевич («Сочи»), Артeм Дзюба («Локомотив»), Малком («Зенит»).

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 09:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 7 марта, 11:39

      Прав отставник.

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 7 марта, 11:14

      Согласен с этой сборной!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 7 марта, 10:58

      Бегемот как тренер с ног до головы обосрался, теперь решил в эсперды податься.

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      Ответить
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 10:38

      А кто тренер у этой сборной?.. Ну конечно же Слуцкий. )))

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 7 марта, 10:35

      В принципе да

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      Рейтинг: +29

      blackmanch > Skull_Boy 7 марта, 11:01

      согласен

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