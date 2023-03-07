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Быстров: «У Мешкова не было намерения убить «Спартак»

7 марта 2023, 07:59
14

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).

  • Мешков отменил чистый гол Александра Соболева на 86-й минуте.
  • «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по работе Мешкова.

«У Мешкова был юбилей – двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями.

Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.

Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит.

Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол. Судья на VAR ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры.

Зачем VAR включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», – сказал Быстров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Быстров Владимир Соболев Александр Мешков Виталий
Комментарии (14)
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Давид59
1678166685
Статья называется "непреднамеренное убийство"?
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jek718875
1678168743
У Мешкова не было намерения убить Шпартаг, это точно, у него было намерение положить кое-что в мешок
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эд100
1678169675
"Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется..." это чучело вообще понял что сказал?... мешок в первом тайме свистнул раньше времени, а в конце игры просто похоронил игру собственной тупостью. бисров может в кумаре другой матч смотрел, да очнулся не вовремя?
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cska1948
1678170872
Что вы прицепились к моменту с отменённым голом? Вы лучше обсудите, почему Мешков не удалил Дуарте при назначении пенальти в ворота СпаМа. А это было на 29 минуте. И удали Мешков Дуарте, то не было бы эпизода, который вы смакуете уже несколько дней. В корень смотреть надо, а не по верхушкам.
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rash1959
1678171558
Кто то уловил ход мыслей этого чудика со срачтв. А были ли вообще мысли.
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alefreddy
1678174459
Вова проснись вратарь снес своего игрока при чем тут игрок в красной форме.Случись такое с Зиной его бы тут же отстранили
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Рыло свина
1678175728
Вова вы свин настоящий
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JTherry
1678175857
если, как утверждает Володька, "у Мешка не было намерения убить Спартак", то Мешок самый непрофессиональный арбитр в РПЛ (был еще Вилков до него), и ему нельзя доверять судить матчи РПЛ, и тем более, обучать молодых арбитров судейству (Мешок возглавляет это агентство)... сегодня соглашусь с мнением Клинера (см. ниже)...
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шахта Заполярная
1678181251
Он просто хотел притормозить Спартак, а так как он очень опытный, он знает как это сделать, просто свистни раньше и делов то.
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derrik2000
1678189200
Бывает. И на "Я" бывает, и на "Ё" бывает.. МОЛНИЕНОСНЫЙ игровой эпизод, где у Мешкова просто была позиция неудачная, чтобы ВСЁ ВИДЕТЬ. Свистнул, конечно, машинально: НУЖНО БЫЛО ДАТЬ ДОИГРАТЬ ЭПИЗОД, а уж потом разбираться, что и как. Как говорится, и на старуху бывает проруха... Жаль, конечно, что именно в Матче Спартака, но никто не застрахован от ошибок.
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