Быстров: «У Мешкова не было намерения убить «Спартак»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).

Мешков отменил чистый гол Александра Соболева на 86-й минуте.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по работе Мешкова.

«У Мешкова был юбилей – двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями.

Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.

Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит.

Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол. Судья на VAR ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры.

Зачем VAR включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», – сказал Быстров.

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