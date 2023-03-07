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    Какой вы футболист?

    Быстров: «У Мешкова не было намерения убить «Спартак»

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).

    • Мешков отменил чистый гол Александра Соболева на 86-й минуте.
    • «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по работе Мешкова.

    «У Мешкова был юбилей – двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями.

    Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.

    Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит.

    Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол. Судья на VAR ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры.

    Зачем VAR включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», – сказал Быстров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 07:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 7 марта, 14:40

      Бывает.
      И на "Я" бывает, и на "Ё" бывает..
      МОЛНИЕНОСНЫЙ игровой эпизод, где у Мешкова просто была позиция неудачная, чтобы ВСЁ ВИДЕТЬ.
      Свистнул, конечно, машинально: НУЖНО БЫЛО ДАТЬ ДОИГРАТЬ ЭПИЗОД, а уж потом разбираться, что и как.
      Как говорится, и на старуху бывает проруха...
      Жаль, конечно, что именно в Матче Спартака, но никто не застрахован от ошибок.

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      Рейтинг: +2470

      serglider > derrik2000 7 марта, 19:20

      Вот пусть посидит годик дома, подучит правила и за одно подтянет свою спортивную форму и не в развалочку ходить по полю, а согласно игровой динамике носится за мячом, что бы такого больше не повторилось, не только с ним, но и другими судьями неповадно было. Теперь следующий судья который накосячет, будет кивать что де Мешкову все сошло с рук, пожурили и все, а я чем хуже? А судейский бардак будет продолжаться и дальше.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 12:59

      Быстров оказывается экстрасенс, читает мысли людей по телевизору, определяя их намерения, а на самом деле просто хейтер Спартака.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 7 марта, 12:27

      Он просто хотел притормозить Спартак, а так как он очень опытный, он знает как это сделать, просто свистни раньше и делов то.

      2
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 7 марта, 10:57

      если, как утверждает Володька, "у Мешка не было намерения убить Спартак", то Мешок самый непрофессиональный арбитр в РПЛ (был еще Вилков до него), и ему нельзя доверять судить матчи РПЛ, и тем более, обучать молодых арбитров судейству (Мешок возглавляет это агентство)... сегодня соглашусь с мнением Клинера (см. ниже)...

      2
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 7 марта, 10:55

      Вова вы свин настоящий

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 10:46

      Быстров: «У Мешкова не было намерения убить «Спартак». Мешков просто хотел помочь Зениту.

      4
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 7 марта, 10:34

      Вова проснись вратарь снес своего игрока при чем тут игрок в красной форме.Случись такое с Зиной его бы тут же отстранили

      3
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      Рейтинг: +2470

      serglider > alefreddy 7 марта, 19:22

      Это совсем другое)))

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      Рейтинг: +6135

      rash1959 7 марта, 09:45

      Кто то уловил ход мыслей этого чудика со срачтв. А были ли вообще мысли.

      3
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      Рейтинг: +200

      cska1948 7 марта, 09:34

      Что вы прицепились к моменту с отменённым голом? Вы лучше обсудите, почему Мешков не удалил Дуарте при назначении пенальти в ворота СпаМа. А это было на 29 минуте. И удали Мешков Дуарте, то не было бы эпизода, который вы смакуете уже несколько дней. В корень смотреть надо, а не по верхушкам.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > cska1948 7 марта, 12:23

      Да потому что там вопрос спорный, а здесь 100 %БЕЗ ВАРИАНТОВ косяк арбитра !!!

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      Рейтинг: +511

      эд100 7 марта, 09:14

      "Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется..." это чучело вообще понял что сказал?... мешок в первом тайме свистнул раньше времени, а в конце игры просто похоронил игру собственной тупостью. бисров может в кумаре другой матч смотрел, да очнулся не вовремя?

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