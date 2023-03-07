Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).

«Никто же не говорит: не ставьте Промеса в состав! У судьи такая профессия, что он должен быть идеальным. Мешков — один из лучших арбитров в России, он регулярно работал на матчах еврокубков, он понимает правила и умеет принимать правильные решения. Но иногда сказывается человеческий фактор.

Если взять весь чемпионат и использовать мерило, что человек, допустивший такую ошибку, не имеет права работать, то у нас не останется судей, которые достойны высокого доверия болельщиков.

Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. Но это данность — так во всем мире! Это связано с пределом человеческих возможностей, а не с тем, что их плохо готовят. Это специфика футбола, который является очень сложной для судейства игрой», — сказал Каманцев.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?