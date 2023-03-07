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  • Глава российских судей: «Мешков – один из лучших арбитров в России»

Глава российских судей: «Мешков – один из лучших арбитров в России»

7 марта 2023, 19:38
10

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2).

«Никто же не говорит: не ставьте Промеса в состав! У судьи такая профессия, что он должен быть идеальным. Мешков — один из лучших арбитров в России, он регулярно работал на матчах еврокубков, он понимает правила и умеет принимать правильные решения. Но иногда сказывается человеческий фактор.

Если взять весь чемпионат и использовать мерило, что человек, допустивший такую ошибку, не имеет права работать, то у нас не останется судей, которые достойны высокого доверия болельщиков.

Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. Но это данность — так во всем мире! Это связано с пределом человеческих возможностей, а не с тем, что их плохо готовят. Это специфика футбола, который является очень сложной для судейства игрой», — сказал Каманцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Мешков Виталий
Комментарии (10)
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lordmrv
1678212711
Ну ошибся судья, бывает. Пусть как футболист теперь на лавке посидит, подумает, потренируется со вторым составом. К следующему сезону мож форму наберет. А мож педикулезные его отмажут.
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серега кашин
1678213037
Было бы правильно отстранить его до конца сезона,
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Нуф-Нуф
1678213349
Арбитр не обязательно должен быть лучшим. Всё что от него требуется - профессионализм и честность.
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шахта Заполярная
1678216855
А кто говорит что он не опытный. Опытный . Знает когда свистнуть, кому свистнуть. Он умеет принимать правильные решения. Тоже верно. С Уралом два раза принял правильное решение (Игнатов, Соболев) и двух очков Спартак не досчитался. И главное, что не подкопаться, тоже опыт. У судей есть ошибки, они тоже живые люди, но ошибка ошибке рознь, кто то просто ошибся, а кто то на опыте всего два раза и оба голевые. Опыт не пропьешь.
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NewLife
1678217076
"Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. " Ошибки против синита, повлиявшие на результат, в студию !! Трепло, ошибка ошибке рознь.
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rammax fcsm
1678218895
отстранение мрази-мешка навечно от судейства - единственно приемлемое извинение... да и то мало, нам от этого вонючего скулежа про то, что все ошибаются и человеческий фактор, ни тепло, ни холодно, ублюдок так нагадил, что теперь не отмоешь...
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ScarlettOgusania
1678274431
Каманцева и Мешкова на полиграф! шеф явно отмазывает своего кумира подчиненного
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