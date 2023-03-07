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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глава российских судей: «Мешков – один из лучших арбитров в России»

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2).

    «Никто же не говорит: не ставьте Промеса в состав! У судьи такая профессия, что он должен быть идеальным. Мешков — один из лучших арбитров в России, он регулярно работал на матчах еврокубков, он понимает правила и умеет принимать правильные решения. Но иногда сказывается человеческий фактор.

    Если взять весь чемпионат и использовать мерило, что человек, допустивший такую ошибку, не имеет права работать, то у нас не останется судей, которые достойны высокого доверия болельщиков.

    Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. Но это данность — так во всем мире! Это связано с пределом человеческих возможностей, а не с тем, что их плохо готовят. Это специфика футбола, который является очень сложной для судейства игрой», — сказал Каманцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 19:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 8 марта, 14:20

      Каманцева и Мешкова на полиграф! шеф явно отмазывает своего кумира подчиненного

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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 7 марта, 22:54

      отстранение мрази-мешка навечно от судейства - единственно приемлемое извинение... да и то мало, нам от этого вонючего скулежа про то, что все ошибаются и человеческий фактор, ни тепло, ни холодно, ублюдок так нагадил, что теперь не отмоешь...

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 22:24

      "Мне сложно призывать болельщиков к пониманию, что судьи ошибаются. "
      Ошибки против синита, повлиявшие на результат, в студию !! Трепло, ошибка ошибке рознь.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 7 марта, 22:20

      А кто говорит что он не опытный. Опытный . Знает когда свистнуть, кому свистнуть. Он умеет принимать правильные решения. Тоже верно. С Уралом два раза принял правильное решение (Игнатов, Соболев) и двух очков Спартак не досчитался. И главное, что не подкопаться, тоже опыт. У судей есть ошибки, они тоже живые люди, но ошибка ошибке рознь, кто то просто ошибся, а кто то на опыте всего два раза и оба голевые. Опыт не пропьешь.

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 7 марта, 21:22

      Арбитр не обязательно должен быть лучшим. Всё что от него требуется - профессионализм и честность.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 7 марта, 21:17

      Было бы правильно отстранить его до конца сезона,

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 7 марта, 21:11

      Ну ошибся судья, бывает. Пусть как футболист теперь на лавке посидит, подумает, потренируется со вторым составом. К следующему сезону мож форму наберет. А мож педикулезные его отмажут.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 7 марта, 20:08

      После последней игры, я бы сказал лучший.
      Не испачкал свои руки, в деньгах СпартаГа!
      :)))

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 7 марта, 20:21

      Не пачкай рот, произнося свои грязные мыслишки (((

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      Рейтинг: +8093

      nik55 > Питерский князь 7 марта, 20:26

      чего здесь делают ***** с помойки

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > VVM1964 7 марта, 20:51

      Правда глаза жжет?

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 7 марта, 21:30

      Не правда, а смрад от тебя ((( Когда уже ума наберешься - всему же надо меру и границы знать !!! (((

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > VVM1964 8 марта, 00:43

      Слушай, завязывай.
      Весь кайф обламываешь.
      Я же всю эту фигню, с телефона пишу.
      Не мешай в люлях воспаленую фантазию будить.
      :)))

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 8 марта, 12:29

      Любишь какать под дверь соседям ? (((

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 7 марта, 19:56

      Эх, хрякам Федуниху бы главным судьёй. Пошли бы победы.
      Как в том анекдоте: - У нас в картах на слово верят, тут то мне карта и фарт попёрли. Гыгыгы

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