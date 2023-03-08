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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

    Бывший спартаковец Эдуард Мор раскритиковал игру защитника команды Павла Маслова в 18-м туре РПЛ против «Урала» (2:2).

    «Сразу после игры «Спартак»«Урал» я был на вечерней студии. Она была большая, полчаса там сидели. У меня было очень много про Маслова, что он неудачный матч провел. Все накинулись на Томаша Тавареша, но там Павел Маслов ошибся. Он не сделал офсайд, в итоге «Урал» организовал атаку по краю и забил.

    Он там мог спокойно выбить мяч. Но не сделал этого, нечто со стороны Маслова.

    Когда закончился матч, все начали говорить, что типа «Зенит» выиграл бы с помощью судей. Но «Зенит» и так бы выиграл! Получается, что единственный выгодоприобретатель — Паша Маслов. Про него уже все забыли! Про него ни слова!» – сказал Мор.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.03.2023 23:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 9 марта, 10:01

      Мешков не дал три очка Спартаку . Если бы Мешков удалил , то не было бы вопросов в фоле Дуарте . Многие бы приняли это " как за правильно" не удалил гол отменил . Свисток был раньше гола а значит и смотреть не надо было . Я думаю в этом он задумался и даже не стал менять решение . Но факт что гол был да! По поводу ошибки Маслова , Спартак забил два , можно так же говорить о защите Урала и сказать что они виноваты .хотя о чем речь , отыгрывался Спартак и упустил победу из-за гола , побеждал два раза Урал но они не причем)

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 9 марта, 09:08

      и арбитр и Паша в равной степени нагадили

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 9 марта, 07:44

      В футболе, как и в жизни, всё закономерно,- это и игра и сам итог. То, что говорит Мор,- это анализ с точки зрения проф.защитника, который нашел и указал ошибку защитника, но это детали, которые, как говорится, заключены в лукавом.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 9 марта, 06:28

      Ну вот , теперь и бериМор заныл .

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      Рейтинг: +457

      Great Tartaria 9 марта, 00:05

      Мешок подыграл мешкам...очевидно же

      4
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