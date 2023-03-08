Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»

Бывший спартаковец Эдуард Мор раскритиковал игру защитника команды Павла Маслова в 18-м туре РПЛ против «Урала» (2:2).

«Сразу после игры «Спартак» — «Урал» я был на вечерней студии. Она была большая, полчаса там сидели. У меня было очень много про Маслова, что он неудачный матч провел. Все накинулись на Томаша Тавареша, но там Павел Маслов ошибся. Он не сделал офсайд, в итоге «Урал» организовал атаку по краю и забил.

Он там мог спокойно выбить мяч. Но не сделал этого, нечто со стороны Маслова.

Когда закончился матч, все начали говорить, что типа «Зенит» выиграл бы с помощью судей. Но «Зенит» и так бы выиграл! Получается, что единственный выгодоприобретатель — Паша Маслов. Про него уже все забыли! Про него ни слова!» – сказал Мор.

Главный судья Виталий Мешков отменил во 2-м тайме гол «Спартака».

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