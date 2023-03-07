Глава российских судей сравнил ключевую ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2).

«Профессия судьи устроена так, что их оценивают за ошибки. Я не стремлюсь отмазать судейский корпус, а просто хочу проиллюстрировать разное понимание общественности к арбитрам и игрокам.

Например, Квинси Промес в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти. И смог это сделать только с третьего раза. По-судейски можно сказать, что это одна ключевая ошибка, исправленная после VAR. Прямой аналог ситуации Виталия Мешкова.

У него была ошибка в моменте с неназначенным пенальти после фола Дуарте. И одна неисправленная, которую, наверное, признает ЭСК РФС», – сказал Каманцев.

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