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  • Глава российских судей сравнил ключевую ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

Глава российских судей сравнил ключевую ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

7 марта 2023, 12:59
15

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2).

«Профессия судьи устроена так, что их оценивают за ошибки. Я не стремлюсь отмазать судейский корпус, а просто хочу проиллюстрировать разное понимание общественности к арбитрам и игрокам.

Например, Квинси Промес в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти. И смог это сделать только с третьего раза. По-судейски можно сказать, что это одна ключевая ошибка, исправленная после VAR. Прямой аналог ситуации Виталия Мешкова.

У него была ошибка в моменте с неназначенным пенальти после фола Дуарте. И одна неисправленная, которую, наверное, признает ЭСК РФС», – сказал Каманцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Промес Квинси Мешков Виталий
Комментарии (15)
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Красногвардейчик
1678183803
Судьи в РПЛ кошмар конечно
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serglider
1678186131
Проблема не в судейской ошибке, а тем чем она вызвана! Если делать детальный анализ действий судьи на поле возникнут много вопросов! Во-первых, почему судья, когда развивалась атака не бежал за мячом, стремясь занять максимально выгодный обзор игрового эпизода, а стоял практически в центе поля почесывая свои яйца? Как следствие во время момента столкновения в штрафной, ему закрывали обзор 4 или 5 футболистов. Это еще пол беды, дай он доиграть момент до конца и прибегни к помощи ВАРа. Но... Он делает "во-вторых" следующую ошибку (ошибку или умышленное действие) нарушает рекомендацию ФИФА и с разу свистит, моментально исключая просмотр ВАРа! Вопрос почему должен был дать судейский комитет? Который развел "детский сад" с ошибкой и переживаниям
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Нуф-Нуф
1678186331
Бред какой-то несет. Мешка, как я понял, накажут символически: "За систематические неправомерные действия в отношении ФК Спартак Москва, повлиявшие на исход матча, лишить судью Мешкова билета на симфонический концерт!".
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NewLife
1678186678
Какой же тупой долбойоб этот Каманцев, все свалил в одну кучу: кубок, чемпионат, ошибки игроков, не влияющие на результат, и действия ангажированного судьи против конкурента немытых.
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Solyh-1963
1678186838
Хорошая отмазка. Там играем, а там не играем. Кто у нас в креслах сидит? При чем не только в футболе.
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Fialet
1678187019
Да любому логически мыслящему человеку ясно, что свистнул умышленно.
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JTherry
1678192164
Каманцев во всю прыть помчался отмазывать косяк Мешка, сравнивая с пеналем Промеса (Спартак уже выиграл, и этот пеналь ничего не решал), а косяк Мешка убил интригу в борьбе за первое место... любому, даже не сведущему в футболе человеку ясно, как божий день, что ошибка носит умышленный, коррупционный характер - Алёше нужна "вторая звезда"...
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VVM1964
1678193673
"Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сравнил ..." - сравнил жопу с пальцем !!! (((
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alefreddy
1678197549
при чем тот матч там и без пенальти результат был
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rash1959
1678199750
Алё, каманцев, Промес бил ТРИ пенальти за ДВА разных нарушения. А со слов каманцева типа Промес бил до тех пор пока не забьёт.
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