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    Какой вы футболист?

    Глава российских судей сравнил ключевую ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ошибку судьи Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартак»«Урал» (2:2).

    «Профессия судьи устроена так, что их оценивают за ошибки. Я не стремлюсь отмазать судейский корпус, а просто хочу проиллюстрировать разное понимание общественности к арбитрам и игрокам.

    Например, Квинси Промес в матче с «Локомотивом» не забил два пенальти. И смог это сделать только с третьего раза. По-судейски можно сказать, что это одна ключевая ошибка, исправленная после VAR. Прямой аналог ситуации Виталия Мешкова.

    У него была ошибка в моменте с неназначенным пенальти после фола Дуарте. И одна неисправленная, которую, наверное, признает ЭСК РФС», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 12:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 18:42

      Какой мудак руководит судьями , мама не горюй.
      Промес дурака валял, команда выигрывала и шла 90 минута.
      Мешкову нет оправданий , судья ФИФА.
      2-3 тура надо отдохнуть.

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      Рейтинг: +511

      эд100 > Алексей З 7 марта, 23:10

      на годик другой в ФНЛ, иначе ничего не изменится

      1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > эд100 8 марта, 11:01

      Он из "питерского" пула, заслуг перед "родиной" много , в обиду не дадут.
      Это Хачатрянцу удалось Вилкова выгнать , сейчас таких нет.

      0
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      Рейтинг: +6135

      rash1959 7 марта, 17:35

      Алё, каманцев, Промес бил ТРИ пенальти за ДВА разных нарушения. А со слов каманцева типа Промес бил до тех пор пока не забьёт.

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      Рейтинг: +511

      эд100 > rash1959 7 марта, 17:44

      вот о чём и речь..., безграмотный дурачок. и это Глава российских судей.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 7 марта, 16:59

      при чем тот матч там и без пенальти результат был

      4
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 7 марта, 15:54

      "Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сравнил ..." - сравнил жопу с пальцем !!! (((

      3
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 7 марта, 15:29

      Каманцев во всю прыть помчался отмазывать косяк Мешка, сравнивая с пеналем Промеса (Спартак уже выиграл, и этот пеналь ничего не решал), а косяк Мешка убил интригу в борьбе за первое место... любому, даже не сведущему в футболе человеку ясно, как божий день, что ошибка носит умышленный, коррупционный характер - Алёше нужна "вторая звезда"...

      8
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 7 марта, 14:03

      Да любому логически мыслящему человеку ясно, что свистнул умышленно.

      3
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      Рейтинг: +26

      Solyh-1963 7 марта, 14:00

      Хорошая отмазка. Там играем, а там не играем.
      Кто у нас в креслах сидит?
      При чем не только в футболе.

      5
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 13:57

      Какой же тупой долбойоб этот Каманцев, все свалил в одну кучу: кубок, чемпионат, ошибки игроков, не влияющие на результат, и действия ангажированного судьи против конкурента немытых.

      8
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 7 марта, 13:52

      Бред какой-то несет. Мешка, как я понял, накажут символически: "За систематические неправомерные действия в отношении ФК Спартак Москва, повлиявшие на исход матча, лишить судью Мешкова билета на симфонический концерт!".

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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 13:48

      Проблема не в судейской ошибке, а тем чем она вызвана! Если делать детальный анализ действий судьи на поле возникнут много вопросов! Во-первых, почему судья, когда развивалась атака не бежал за мячом, стремясь занять максимально выгодный обзор игрового эпизода, а стоял практически в центе поля почесывая свои яйца? Как следствие во время момента столкновения в штрафной, ему закрывали обзор 4 или 5 футболистов. Это еще пол беды, дай он доиграть момент до конца и прибегни к помощи ВАРа. Но... Он делает "во-вторых" следующую ошибку (ошибку или умышленное действие) нарушает рекомендацию ФИФА и с разу свистит, моментально исключая просмотр ВАРа! Вопрос почему должен был дать судейский комитет? Который развел "детский сад" с ошибкой и переживаниям

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      Рейтинг: +2470

      serglider > serglider 7 марта, 13:49

      "детский сад" с ошибкой и переживаниями Мешкова))) Хотя как минимум есть сомнения в спортивной подготовке Мешкова и пробелы в трактовке правил, если отмести подозрения в умысле его действий. Нужен ли такой судья в РПЛ?

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      Рейтинг: +17576

      NewLife > serglider 7 марта, 14:00

      Уже в первом тайме было видно, как у него пот градом лился с головы, видимо, накануне перебрал.

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