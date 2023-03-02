Шалимов: «Футбол в России закончится без государственных денег»

если эти деньги реально пойдут на детский футбол, и на массовый, в каждый двор по коробочке искусственного поля, то вся страна конечно за то чтобы эти деньги перестали платить этим безногим дуракам
Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что госфинансирование клубов нужно сохранить.
– Государственные деньги в футболе – зло?
– Ну давай уберем государственные деньги. И что будет? Футбол закончится.
Это в Англии, в Италии они с одной игры зарабатывают миллион евро. Телевидение платит под 100 миллионов, плюс пиво, атрибутика.
Они футболки по всему миру продают, могут отбить огромные расходы на этом. А нам откуда деньги брать?
– Ну для начала можно от легионеров отказаться. Играли в СССР без них, и нормально.
– Клубы тратят не только на игроков. Это сборы, зарплаты. Из чего платить? Снижать зарплаты? А на сколько? Россияне ведь тоже много получают – в «Зените», например.
Если мы говорим, что нужно убирать государственные деньги, мы должны понимать, на чем клубы будут зарабатывать.
Объясните клубам, как это сделать, дайте возможность, и они станут рыночными. А просто убрать госфинансирование сейчас – это неправильно.
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