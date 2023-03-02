Шалимов: «Футбол в России закончится без государственных денег»

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что госфинансирование клубов нужно сохранить.

– Государственные деньги в футболе – зло?

– Ну давай уберем государственные деньги. И что будет? Футбол закончится.

Это в Англии, в Италии они с одной игры зарабатывают миллион евро. Телевидение платит под 100 миллионов, плюс пиво, атрибутика.

Они футболки по всему миру продают, могут отбить огромные расходы на этом. А нам откуда деньги брать?

– Ну для начала можно от легионеров отказаться. Играли в СССР без них, и нормально.

– Клубы тратят не только на игроков. Это сборы, зарплаты. Из чего платить? Снижать зарплаты? А на сколько? Россияне ведь тоже много получают – в «Зените», например.

Если мы говорим, что нужно убирать государственные деньги, мы должны понимать, на чем клубы будут зарабатывать.

Объясните клубам, как это сделать, дайте возможность, и они станут рыночными. А просто убрать госфинансирование сейчас – это неправильно.

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