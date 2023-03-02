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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шалимов: «Футбол в России закончится без государственных денег»

    Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что госфинансирование клубов нужно сохранить.

    – Государственные деньги в футболе – зло?

    – Ну давай уберем государственные деньги. И что будет? Футбол закончится.

    Это в Англии, в Италии они с одной игры зарабатывают миллион евро. Телевидение платит под 100 миллионов, плюс пиво, атрибутика.

    Они футболки по всему миру продают, могут отбить огромные расходы на этом. А нам откуда деньги брать?

    – Ну для начала можно от легионеров отказаться. Играли в СССР без них, и нормально.

    – Клубы тратят не только на игроков. Это сборы, зарплаты. Из чего платить? Снижать зарплаты? А на сколько? Россияне ведь тоже много получают – в «Зените», например.

    Если мы говорим, что нужно убирать государственные деньги, мы должны понимать, на чем клубы будут зарабатывать.

    Объясните клубам, как это сделать, дайте возможность, и они станут рыночными. А просто убрать госфинансирование сейчас – это неправильно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 20:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 2 марта, 22:03

      если эти деньги реально пойдут на детский футбол, и на массовый, в каждый двор по коробочке искусственного поля, то вся страна конечно за то чтобы эти деньги перестали платить этим безногим дуракам

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > mama1991 2 марта, 22:33

      Из одного кармана эти деньги перекочуют в другой.
      Надо политику поменять в этой сфере. Денег давать меньше , но дать заработать клубам.
      К чему эти фан ид ? Разрешить пиво , налоговые льготы.
      Постепенно дотации сокращать .

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      Рейтинг: +1242

      mama1991 > Алексей З 3 марта, 20:53

      нет проблем оформить фан ид. 5 мин в госуслугах....

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 2 марта, 21:48

      не куда он не денется просто будет любительский ,типа как в сан-марино,ну и на подобии латвии литвы,ниже 20 го места будем в евро кубковом зачете,ну и сборная просядет ,или футболисты начнут уезжать за бугор чтобы заработать ))а ну и болельщики все ровно будут ходить на матчи ,с билетов и платите зп ,они же играют для болельщиков ))

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 2 марта, 20:51

      миллион евро с билетов зарабатывал и зенит. но это, конечно, матчи с топами были, и стадион под завязку.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > fakeid 2 марта, 22:34

      Последнее время становится понятно как добивается ваша " под завязку".

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