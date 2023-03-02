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  • «В чем прикол?». Мостовой раскритиковал формат Fonbet Кубка России

«В чем прикол?». Мостовой раскритиковал формат Fonbet Кубка России

2 марта 2023, 17:47
12

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал новый формат Кубка России.

«Еще раз убеждаюсь, что как никто не хвалил бы эту формулу кубка, непонятно, как ее придумали? И кому это нравится?! Многие хвалят, как здорово. А я говорю, почему здорово, ты вылетаешь и играешь еще.

«Динамо» должно было вылететь, а сейчас на «Зенит» попадут. Обыграют «Зенит» попадут дальше опять на кого-то. Везде же уже давно было принято в играх на кубок, проиграл – вылетел. «Локомотив» вылетел, сейчас «Акрон» обыграет и дальше в финал выйдет.

А «Акрон» скажет мы обыграли этих, мы обыграли тех, а теперь мы поедем домой. Это же не совсем логично. В чем прикол?» – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Мостовой Александр
Комментарии (12)
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jek718875
1677769182
Удивительно, очень логично рассуждает
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Чермындыр
1677770294
Удивительно, что вроде еще не старый мужик рассуждает, как 70 летний дед, которому было хорошо только во времена его молодости, когда и деревья были выше, и трава зеленее. Люди все время придумывают что-то новое, и если это новое отличается от привычного - это вовсе не означает, что оно плохое.
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NewLife
1677776467
Что-то мне напоминала система розыгрыша кубка, я долго не мог понять, но наконец догадался: кубок мне напоминает бардак в дамской сумочке, которую, чтобы что-то найти, надо вытрясти на стол.
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Spirit_78
1677858370
Мне этот формат очень нравится. Нивелируется фактор случайности, зрелищность и статус матчей повышается. Раньше кубок был не очень интересен клубам РПЛ, из-за чего в отдельные годы в 1/8 финала проходили всего по 3-5 команд из "вышки". Дальнейший розыгрыш был уже мало кому интересен. Жаль только, что старпёры вроде Мостового быстро протолкнут инициативу о возврате к тому никому не нужному кубковому болоту, которое было раньше.
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