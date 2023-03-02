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    Какой вы футболист?

    «В чем прикол?». Мостовой раскритиковал формат Fonbet Кубка России

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал новый формат Кубка России.

    «Еще раз убеждаюсь, что как никто не хвалил бы эту формулу кубка, непонятно, как ее придумали? И кому это нравится?! Многие хвалят, как здорово. А я говорю, почему здорово, ты вылетаешь и играешь еще.

    «Динамо» должно было вылететь, а сейчас на «Зенит» попадут. Обыграют «Зенит» попадут дальше опять на кого-то. Везде же уже давно было принято в играх на кубок, проиграл – вылетел. «Локомотив» вылетел, сейчас «Акрон» обыграет и дальше в финал выйдет.

    А «Акрон» скажет мы обыграли этих, мы обыграли тех, а теперь мы поедем домой. Это же не совсем логично. В чем прикол?» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2023 17:47
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 3 марта, 18:46

      Мне этот формат очень нравится. Нивелируется фактор случайности, зрелищность и статус матчей повышается.
      Раньше кубок был не очень интересен клубам РПЛ, из-за чего в отдельные годы в 1/8 финала проходили всего по 3-5 команд из "вышки". Дальнейший розыгрыш был уже мало кому интересен.
      Жаль только, что старпёры вроде Мостового быстро протолкнут инициативу о возврате к тому никому не нужному кубковому болоту, которое было раньше.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 20:39

      Правильный турнир. Много игр. Пусть игроки отрабатывают свои деньги. А нам, зрителям, есть на что посмотреть. В кои то веки я поддерживаю решение РФС. Только вот медиалигу из Кубка выкинуть нужно. Пусть свой Кубок медиалиги организуют...

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON > Cleaner 2 марта, 22:14

      Ну это же кубок страны? А медийные команды все же команды этой страны. Да и интерес они не хилый подкидывают. Обычно, до 1/4 этот кубок вообще никому не интересен. А тут со старта какая-то движуха начинается.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 20:34

      Мостовой специально такие интервью раздает? Чтобы над ним все поржали? Но он и так уже давно клоун...(

      2
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 20:01

      Что-то мне напоминала система розыгрыша кубка, я долго не мог понять, но наконец догадался: кубок мне напоминает бардак в дамской сумочке, которую, чтобы что-то найти, надо вытрясти на стол.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > NewLife 2 марта, 20:39

      )))

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON > NewLife 2 марта, 22:16

      По мне более честный формат. Сильно меньше зависимости от жеребьевки. Побочка в большем количестве матчей, но в нынешних условиях это даже плюсом идет.

      1
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      Рейтинг: +17575

      NewLife > TOMSON 2 марта, 23:50

      Тогда чем кубок отличается от чемпионата, здесь, видимо, какие-то финансовые интересы. Команда, играющая в кубке, должна понимать: либо победа, либо "давай до свидания", это чтобы не катали вату, имея запас очков чемпе.)

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 2 марта, 19:23

      не уважение клубам с низших лиг

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > г.Онега 2 марта, 20:40

      Поясните. В чем это неуважение? Клубы из низших лиг с условными Зенитом или Спартаком не встретятся?

      0
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      Рейтинг: +3912

      Ziklop > Cleaner 2 марта, 21:02

      одну игру на поле команды низшей лиги на вылет, а при такой системе их лишают шанса пройти высоко по сетке.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Ziklop 2 марта, 21:43

      При любой системе эти команды не пройдут далеко. И игра ДОМА с сильной командой разве это плохо?

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега > Cleaner 3 марта, 11:31

      а как же тосно выйграшая кубок?а как же аланиЯ дошедшая до полуфиналов в прошлом году?ну есть и другие примеры ,тот формат не честен к низшим клубам вот и все ,и в предедущих кубках России рпл играли с низшими клубами ,а сейчас то могут сделать всего 4 клуба так как они играют между собой до той стадии ,

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега > Cleaner 3 марта, 11:37

      так же у клубов рпл кто занял в группе 1-2место есть права на ошибку, а пути регионов нету ,формат был лучше когда клубы рпл вступали в стадию клуба ,16 клубов рпл и 16 клубов из низших лиг,и там уже не 4 условных команд фнл пфл встречаються с клубами рпл а 16

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 2 марта, 18:18

      Удивительно, что вроде еще не старый мужик рассуждает, как 70 летний дед, которому было хорошо только во времена его молодости, когда и деревья были выше, и трава зеленее.
      Люди все время придумывают что-то новое, и если это новое отличается от привычного - это вовсе не означает, что оно плохое.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Чермындыр 2 марта, 18:47

      Но иногда не стоит "придумывать велосипед", ради того что бы его придумать, лично мне данный формат нравится меньше старого. Классическая схема она и оттого и классическая что по этой обкатанной схеме играют уже давно. Хотите принципиально новый формат - создайте новый кубок и такие попытки были - где они ???...

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Persona_non_Grata 2 марта, 19:10

      ну да, хотели больше матчей, создали бы кубок лиги рпл) как есть в апл или франции, вот целый + турнир, зато логиный
      Ведь давно уже "кубковый турнир" предполагает выбывание из турнира, а тут выбыть не так и просто))
      ладно там группы и в ЕК есть, но здесь же и после выхода из группы можно проиграть, но остаться))

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 > Чермындыр 2 марта, 19:27

      Футбол и кубок это все придумала футбольная страна Англия или Великая Британия, так вот там играют на кубок в полне нормально, а голь на выдумки ну и т.п.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > DeStar 2 марта, 19:30

      Да тут еще большой вопрос кому легче - Зениту, занявшему ТРЕТЬЕ !!! место в группе или тому кто корячился, побеждал и взял ПЕРВОЕ место ! Очень сомнительная схема ...

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Чермындыр 2 марта, 19:54

      Это идиотизм.
      В чемпионате можно проиграть несколько матчей и стать чемпионом , в Кубке же другой формат , тем он и ценен.
      Взять тот же Локомотив , который уже в розыгрыше проиграл 4 раза и всё ещё претендует на титул .
      Где вы ещё такой дурдом увидите ?

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > Алексей З 3 марта, 11:05

      Сколько людей, столько и мнений. Мне нравится этот новый формат, потому что в нем вероятность увидеть финал аля Тосно-Авангард крайне низкая. А еще мне не нравятся матчи, когда команда андердог ставит автобус и играет в тягомотину, надеясь забить случайный гол, а потом отстоять в своей штрафной до финального свистка.
      Эта схема не нова - ее взяли из киберспорта. И она там вполне состоятельна. Люди смотрят и не жалуются, что что-то не так.
      Побеждают сильнейшие, а не выскочки.

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега > Чермындыр 3 марта, 11:44

      ну тут вопросы уже не к тосно авангард ,а топ клубам рпл почему они сливают кубок играя в основном тогда вторыми составами

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 2 марта, 17:59

      Удивительно, очень логично рассуждает

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