«В чем прикол?». Мостовой раскритиковал формат Fonbet Кубка России

Мне этот формат очень нравится. Нивелируется фактор случайности, зрелищность и статус матчей повышается.
Раньше кубок был не очень интересен клубам РПЛ, из-за чего в отдельные годы в 1/8 финала проходили всего по 3-5 команд из "вышки". Дальнейший розыгрыш был уже мало кому интересен.
Жаль только, что старпёры вроде Мостового быстро протолкнут инициативу о возврате к тому никому не нужному кубковому болоту, которое было раньше.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал новый формат Кубка России.
«Еще раз убеждаюсь, что как никто не хвалил бы эту формулу кубка, непонятно, как ее придумали? И кому это нравится?! Многие хвалят, как здорово. А я говорю, почему здорово, ты вылетаешь и играешь еще.
«Динамо» должно было вылететь, а сейчас на «Зенит» попадут. Обыграют «Зенит» попадут дальше опять на кого-то. Везде же уже давно было принято в играх на кубок, проиграл – вылетел. «Локомотив» вылетел, сейчас «Акрон» обыграет и дальше в финал выйдет.
А «Акрон» скажет мы обыграли этих, мы обыграли тех, а теперь мы поедем домой. Это же не совсем логично. В чем прикол?» – сказал Мостовой.
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