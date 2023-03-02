«В чем прикол?». Мостовой раскритиковал формат Fonbet Кубка России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал новый формат Кубка России.

«Еще раз убеждаюсь, что как никто не хвалил бы эту формулу кубка, непонятно, как ее придумали? И кому это нравится?! Многие хвалят, как здорово. А я говорю, почему здорово, ты вылетаешь и играешь еще.

«Динамо» должно было вылететь, а сейчас на «Зенит» попадут. Обыграют «Зенит» попадут дальше опять на кого-то. Везде же уже давно было принято в играх на кубок, проиграл – вылетел. «Локомотив» вылетел, сейчас «Акрон» обыграет и дальше в финал выйдет.

А «Акрон» скажет мы обыграли этих, мы обыграли тех, а теперь мы поедем домой. Это же не совсем логично. В чем прикол?» – сказал Мостовой.

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