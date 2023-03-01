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  • Быстров: «Иванов идеально отсудил дерби «Спартак» – «Локомотив». Тикнизян сам насрал»

Быстров: «Иванов идеально отсудил дерби «Спартак» – «Локомотив». Тикнизян сам насрал»

1 марта 2023, 15:22
14

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России «Спартак»«Локомотив» (4:2).

«Иванов вообще идеально отсудил. Первый момент с Миранчуком, если вы внимательно посмотрите, это мизерное касание — когда он падает, он сам подгибает две ноги. Хлусевич не перебегал ему дорогу, не заплел ему ноги.

Ничего не было для того, чтобы Миранчук упал. У него просто оказался мяч посередине, он не знал, как ударить, ударил мимо, и, если посмотреть повтор, хорошо видно, как он сам две ножки подгибает.

Это не касание для того, чтобы назначать пенальти. Правильно, что позвали [к экрану посмотреть повтор], чтобы не было споров. Пошел, посмотрел, ничего не увидел, пришел — молодец.

На втором моменте они плачут, где Тикнизян сам... Это из серии, когда защитник начинает прикрывать мяч корпусом, нападающий подбегает, он ныряет на мяч и руками забирает. Наши судьи обычно свистели. А в Англии видел несколько лет назад пару таких эпизодов, все судьи не обращали на это внимание.

Да, там был небольшой толчок, но защитник сам прыгает на мяч. Судьи не свистели, забивали голы, и теперь в Англии нет таких моментов. И вот у нас — нападающий «Спартака» сыграл в мяч изначально, когда начал оббегать справа без всяких фолов, касается мяча, дальше они начинают вдвоем бороться, руки, естественно, есть. Он не схватил его, не оттянул майку.

Я захвата не видел, не видел, что Тикнизяна прямо развернули за майку, за голову. Была борьба, которую Иванов позволил. И в центре поля он не свистел такие, и до этого пару эпизодов не свистел. Почему здесь он должен отменять чистый гол?

Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу. Что и сделал Тикнизян. Сам насрал в этом эпизоде, из-за него забили гол. Сам виноват, судья здесь совершенно не при чем. Иванов отсудил идеально, хочу каждый раз видеть такое судейство, — сказал Быстров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Быстров Владимир Тикнизян Наир Иванов Cергей
Комментарии (14)
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paracetamol
1677673816
Все знают, что Вофка-дурак, да еще любитель получать подачки.
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portero
1677674466
Вова-газмяс серет везде, что-то адекватное он может лишь по монитору прочитать когда ему напечатают текст....
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maior-60
1677675939
Все правильно сказал.
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JTherry
1677677217
Володька прав, как никогда: адекватно разобрал эпизоды с точки зрения и игрока и судьи...) Тикнизян "сам насрал в эпизоде" и получил гол...
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ААМ
1677679669
Быстров - д*урак , а это неизлечимо.
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Рыло свина
1677680429
выбить мяч конечно надо было, если мощи нет.
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фанат джигурды
1677684552
Мудазян всегда так играет, потому что не умеет и непонятно- за какие заслуги он в составе.
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Persona_non_Grata
1677693020
Ни убавить, ни прибавить - всё в точку !!!
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ilichkadr
1677735942
"Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу." Это точно, Вовка может. Играя за Спартак на Петровском так красиво упал в штрафной Зенита, что судья без колебаний показал на точку.
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Sky Spartak
1677777922
Странно но адекватный ответ... А то ветер подул защитник упал...
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