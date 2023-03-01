Быстров: «Иванов идеально отсудил дерби «Спартак» – «Локомотив». Тикнизян сам насрал»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

«Иванов вообще идеально отсудил. Первый момент с Миранчуком, если вы внимательно посмотрите, это мизерное касание — когда он падает, он сам подгибает две ноги. Хлусевич не перебегал ему дорогу, не заплел ему ноги.

Ничего не было для того, чтобы Миранчук упал. У него просто оказался мяч посередине, он не знал, как ударить, ударил мимо, и, если посмотреть повтор, хорошо видно, как он сам две ножки подгибает.

Это не касание для того, чтобы назначать пенальти. Правильно, что позвали [к экрану посмотреть повтор], чтобы не было споров. Пошел, посмотрел, ничего не увидел, пришел — молодец.

На втором моменте они плачут, где Тикнизян сам... Это из серии, когда защитник начинает прикрывать мяч корпусом, нападающий подбегает, он ныряет на мяч и руками забирает. Наши судьи обычно свистели. А в Англии видел несколько лет назад пару таких эпизодов, все судьи не обращали на это внимание.

Да, там был небольшой толчок, но защитник сам прыгает на мяч. Судьи не свистели, забивали голы, и теперь в Англии нет таких моментов. И вот у нас — нападающий «Спартака» сыграл в мяч изначально, когда начал оббегать справа без всяких фолов, касается мяча, дальше они начинают вдвоем бороться, руки, естественно, есть. Он не схватил его, не оттянул майку.

Я захвата не видел, не видел, что Тикнизяна прямо развернули за майку, за голову. Была борьба, которую Иванов позволил. И в центре поля он не свистел такие, и до этого пару эпизодов не свистел. Почему здесь он должен отменять чистый гол?

Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу. Что и сделал Тикнизян. Сам насрал в этом эпизоде, из-за него забили гол. Сам виноват, судья здесь совершенно не при чем. Иванов отсудил идеально, хочу каждый раз видеть такое судейство, — сказал Быстров.

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