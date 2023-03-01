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    Быстров: «Иванов идеально отсудил дерби «Спартак» – «Локомотив». Тикнизян сам насрал»

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил судейство в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России «Спартак»«Локомотив» (4:2).

    «Иванов вообще идеально отсудил. Первый момент с Миранчуком, если вы внимательно посмотрите, это мизерное касание — когда он падает, он сам подгибает две ноги. Хлусевич не перебегал ему дорогу, не заплел ему ноги.

    Ничего не было для того, чтобы Миранчук упал. У него просто оказался мяч посередине, он не знал, как ударить, ударил мимо, и, если посмотреть повтор, хорошо видно, как он сам две ножки подгибает.

    Это не касание для того, чтобы назначать пенальти. Правильно, что позвали [к экрану посмотреть повтор], чтобы не было споров. Пошел, посмотрел, ничего не увидел, пришел — молодец.

    На втором моменте они плачут, где Тикнизян сам... Это из серии, когда защитник начинает прикрывать мяч корпусом, нападающий подбегает, он ныряет на мяч и руками забирает. Наши судьи обычно свистели. А в Англии видел несколько лет назад пару таких эпизодов, все судьи не обращали на это внимание.

    Да, там был небольшой толчок, но защитник сам прыгает на мяч. Судьи не свистели, забивали голы, и теперь в Англии нет таких моментов. И вот у нас — нападающий «Спартака» сыграл в мяч изначально, когда начал оббегать справа без всяких фолов, касается мяча, дальше они начинают вдвоем бороться, руки, естественно, есть. Он не схватил его, не оттянул майку.

    Я захвата не видел, не видел, что Тикнизяна прямо развернули за майку, за голову. Была борьба, которую Иванов позволил. И в центре поля он не свистел такие, и до этого пару эпизодов не свистел. Почему здесь он должен отменять чистый гол?

    Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу. Что и сделал Тикнизян. Сам насрал в этом эпизоде, из-за него забили гол. Сам виноват, судья здесь совершенно не при чем. Иванов отсудил идеально, хочу каждый раз видеть такое судейство, — сказал Быстров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2023 15:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +267

      KLINSI 2 марта, 22:56

      Эх Вовик.
      Сам виноват что родился Иудой.

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 2 марта, 20:25

      Странно но адекватный ответ...
      А то ветер подул защитник упал...

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      Рейтинг: +18119

      ilichkadr 2 марта, 08:45

      "Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу."
      Это точно, Вовка может. Играя за Спартак на Петровском так красиво упал в штрафной Зенита, что судья без колебаний показал на точку.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 22:45

      "Сам насрал"? Сразу видно, что Вова Быстров из культурной столицы!..)))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 1 марта, 21:43

      иудка сегодня зализал поросям до мозолей ))) Ну возьмите его , хотя бы на шлагбаум в тарасовке . Он так старается .

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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp > Barmaleushka 2 марта, 08:55

      Кто то лижет поросям, кто то как ты б о м ж а м, все как всегда

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 1 марта, 20:50

      Ни убавить, ни прибавить - всё в точку !!!

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 1 марта, 19:24

      да кучу было видно)))))

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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды 1 марта, 18:29

      Мудазян всегда так играет, потому что не умеет и непонятно- за какие заслуги он в составе.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 1 марта, 17:20

      выбить мяч конечно надо было, если мощи нет.

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 1 марта, 17:09

      Вова молодец

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