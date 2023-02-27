Быстров: «Судья матча «Спартак» – «Локомотив» отработал максимально четко и справедливо»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился впечатлениями от кубкового матча москвичей против «Локомотива» (4:2).

«И снова великолепный, зрелищный матч! С обилием голов, с красивыми моментами.

Жаль, началось нытьe как обычно: мол, судья ошибся где-то, что-то недосмотрел.

На мой взгляд, судьи сегодня отработали максимально четко и справедливо: давали бороться, биться до конца. В принципе, все по делу», – написал Быстров.

Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

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