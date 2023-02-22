Кафанов рассказал, как «Рубин» отказался покупать Буффона в 2009 году

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов вспомнил, как «Рубин» отказался от трансфера вратаря Джанлуиджи Буффона в 2009 году.

«Да, это действительно правда. И он в своей книге где-то писал, что его в Россию звали. Получилось так, что прошeл только год, как мы взяли Сергея Рыжикова. И у него пошло. 28 лет, не играл, ещe на ногах крепко не стоит.

Если приглашаем Буффона, то понятно, что играет он. Ошибается, мы его ставим? Ставим. Если опять ошибается, то ставим? Ну, конечно, ставим. Потому что это Буффон. И у Рыжикова бы тогда шансов не было, как и у любого, кто на его месте бы был», – сказал Кафанов в «Коммент.Шоу».

Буффон – чемпион мира 2006 года.

45-летний вратарь играет за «Парму».

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