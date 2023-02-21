Ари считает, что Малком и Клаудиньо могут столкнуться с расизмом после получения паспортов РФ

Бразильский экс-форвард «Краснодара» Ари, получивший в свое время российское гражданство, оценил желание Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.
– Если цель получения паспорта – играть в сборной России, то это два футболиста, которые однозначно помогут команде в будущем.
– Но правильно ли делают сами Малком и Клаудиньо?
– Да, абсолютно правильно. Я тоже получал российский паспорт, давно жил в России. Это прекрасная страна. Тем более в сборную Бразилии сейчас попасть сложно, здесь очень высокая конкуренция. В российской команде будет больше шансов играть.
– Когда вас вызывали в сборную России, было очень много критики. Не получится ли такая же ситуация с Малкомом и Клаудиньо?
– Возможно, будет похожая ситуация. В моем случае были эпизоды расизма, даже в первом матче в России против «Зенита». Я через это прошел. Футбол – самое важное. Игроки все перетерпят. Главное играть и получать удовольствие от футбола.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.
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