Ари считает, что Малком и Клаудиньо могут столкнуться с расизмом после получения паспортов РФ

Бразильский экс-форвард «Краснодара» Ари, получивший в свое время российское гражданство, оценил желание Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

– Если цель получения паспорта – играть в сборной России, то это два футболиста, которые однозначно помогут команде в будущем.

– Но правильно ли делают сами Малком и Клаудиньо?

– Да, абсолютно правильно. Я тоже получал российский паспорт, давно жил в России. Это прекрасная страна. Тем более в сборную Бразилии сейчас попасть сложно, здесь очень высокая конкуренция. В российской команде будет больше шансов играть.

– Когда вас вызывали в сборную России, было очень много критики. Не получится ли такая же ситуация с Малкомом и Клаудиньо?

– Возможно, будет похожая ситуация. В моем случае были эпизоды расизма, даже в первом матче в России против «Зенита». Я через это прошел. Футбол – самое важное. Игроки все перетерпят. Главное играть и получать удовольствие от футбола.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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