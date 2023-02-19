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    Рианчо: «Карпин мог бы тренировать в Примере, но это невозможно из-за политической обстановки»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

    «Мастерство Карпина позволило бы ему тренировать в Испании. Здесь больше вопрос не его квалификации, а политической обстановки в мире. Сложно сказать, насколько возможно сейчас назначение российского специалиста в клуб Примеры. Думаю, шансы крайне малы.

    То же самое касается товарищеского матчей между сборными России и Испании. Сложно представить, что такая игра состоится. Хотя было бы интересно посмотреть на это противостояние», — сказал Рианчо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.02.2023 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14366

      playsh 26 минут назад

      Спасибо за добрые слова,Рианчо,но на сей момент это пока аванс.

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