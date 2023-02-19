«Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев обратился к команде после ее драки с украинским «Минаем».
Тренер поблагодарил игроков за самоотверженность и отпор, каждому пожал руки. После этого команда сделала общее фото.
- Драка произошла вечером 13 февраля.
- Обе команды покинули гостиницу на следующий день.
- Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев во время драки спал.
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Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна