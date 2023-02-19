Радимов объяснил, за что ударил Тотти в 1994 году

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о своем ударе в лицо Франческо Тотти в 1994 году.

Эпизод случился в матче молодежных сборных России и Италии.

«Тотти получил от меня в челюсть? Не в челюсть, нет. Играли с итальяшками на «Локомотиве», помню этот матч, за выход на Евро. Кто-то очень грубо вкатился, итальяшки же они провокаторы. Ну я размахнулся и как… Естественно, получил сразу красную карточку», – рассказал Радимов.

Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (2003-2008 годы).

Он брал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

На счету Радимова 33 матча за сборную России, 3 гола.

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