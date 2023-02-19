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    Радимов объяснил, за что ударил Тотти в 1994 году

    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о своем ударе в лицо Франческо Тотти в 1994 году.

    • Эпизод случился в матче молодежных сборных России и Италии.

    «Тотти получил от меня в челюсть? Не в челюсть, нет. Играли с итальяшками на «Локомотиве», помню этот матч, за выход на Евро. Кто-то очень грубо вкатился, итальяшки же они провокаторы. Ну я размахнулся и как… Естественно, получил сразу красную карточку», – рассказал Радимов.

    • Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (2003-2008 годы).
    • Он брал с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
    • На счету Радимова 33 матча за сборную России, 3 гола.

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    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

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    19.02.2023 00:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +896

      Suvorov51 19 февраля, 09:32

      Сам был сильнейшим провокатором, да им и остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Эмом 19 февраля, 08:20

      Итальяшки .....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      Great Tartaria 19 февраля, 07:52

      очень своевременно.....

      0
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