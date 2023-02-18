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    Агент Мелехина подтвердил интерес иностранных клубов к защитнику «Ростова»

    Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал, что игроком интересуются клубы из других стран.

    «Интерес к нему есть, но на уровне разговоров. Он центральный защитник 2003 года, который почти все игры играет в «Ростове».

    Естественно, к нему есть интерес из-за рубежа. Есть интерес в том числе от клубов из хороших чемпионатов.

    Мы пока приняли решение, что нынешний сезон он отыграет и сосредоточится на «Ростове».

    Дальше будем смотреть и принимать решение с руководством клуба, исходя из ситуации», – сообщил агент.

    • Рыночная стоимость Мелехина – 2,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел 19 матчей без голевых действий.
    • В активе футболиста «Ростова» 3 игры за молодежную сборную России.

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    Источник: Metaratings

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