Защитник «Ростова» ответил, есть ли кризис в команде

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался о результатах команды.
– Как «Ростову» выйти из того положения, в котором он сейчас находится?
– Нам нужно продолжать работать и в каждой игре выходить с настроем на победу. Никакого такого секрета тут нет. Нужно быть заряженными, работать всем вместе.
– Команда в кризисе, получается.
– В кризисе или нет, не так важно. Нужно всегда работать, выкладываться как на тренировках, так и в матчах. Если этого не делать, то уже ничего не поможет.
– Правда ли, что у клуба есть задолженности перед футболистами?
– Без комментариев.
- «Ростов» в последних 4 турах набрал 1 очко.
- Команда занимает 11-е место в РПЛ после 22 туров с 22 очками.
Источник: «Матч ТВ»