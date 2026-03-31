Защитник «Ростова» ответил, есть ли кризис в команде

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался о результатах команды.

– Как «Ростову» выйти из того положения, в котором он сейчас находится?

– Нам нужно продолжать работать и в каждой игре выходить с настроем на победу. Никакого такого секрета тут нет. Нужно быть заряженными, работать всем вместе.

– Команда в кризисе, получается.

– В кризисе или нет, не так важно. Нужно всегда работать, выкладываться как на тренировках, так и в матчах. Если этого не делать, то уже ничего не поможет.

– Правда ли, что у клуба есть задолженности перед футболистами?

– Без комментариев.