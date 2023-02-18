Шустер сравнил Месси и Марадону

Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер провел сравнение между бывшим и нынешним форвардами сборной Аргентины Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Месси не может сказать: «Я умираю за страну и народ». Он держит это в себе. А Марадона открыто выражал свои чувства», – считает немец.

Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.

Аргентина выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

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