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    Шустер сравнил Месси и Марадону

    Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер провел сравнение между бывшим и нынешним форвардами сборной Аргентины Диего Марадоной и Лионелем Месси.

    «Месси не может сказать: «Я умираю за страну и народ». Он держит это в себе. А Марадона открыто выражал свои чувства», – считает немец.

    • Месси в декабре впервые стал чемпионом мира.
    • Аргентина выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года.
    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: AS

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