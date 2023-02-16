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    «Думаю, «Челси» играл лучше». Аршавин – о победе «Боруссии» Д в ЛЧ

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси».

    «На мой взгляд, игра получилась, команды старались атаковать. Думаю, «Челси» играл лучше. Хорошая игра голкипера Дортмунда.

    Феликс? Игрок, который стоит 100 миллионов должен забивать свои моменты. Если его покупают за такие деньги, то он должен давать результат здесь и сейчас.

    «Челси» владел преимуществом не только последние 15 минут. Считаю, если такое повторится и в ответной игре, то у «Челси» больше шансов пройти дальше», – сказал Аршавин.

    • «Боруссия» победила со счетом 1:0 благодаря голу Карима Адейеми на 63-й минуте.
    • Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5442

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      у Челси шансов было побольше ,чем у Дортмунда...игра вратаря сделала результат...думаю,в Лондоне у Боруссии мало шансов ...

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