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    Каррагер высмеял владельца «Челси» после поражения от «Боруссии» в ЛЧ

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер пошутил по поводу результата первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Челси».

    «Мы видим, что весь состав [»Боруссии»] подошел к трибуне... Только что в соцсетях написали – Тодд Боули сделал предложение о покупке всего состава «Боруссии», – сказал Каррагер.

    • «Боруссия» победила со счетом 1:0 благодаря голу Карима Адейеми на 63-й минуте.
    • Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.
    • «Челси» потратили в январе на трансферы 329,5 млн евро – это больше, чем все клубы Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

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    Источник: CBS Sports Golazo

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Таврида 54 минуты назад

      "Каррагер лох и нищеброд, мы купим его, Боруссию Дортмунд, и что-нибудь еще" - заявил Тодд Боули на съемках нового блокбастера "Игрушка по-американски".

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