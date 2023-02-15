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    Лига чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» (1:0), Коман забил единственный гол

    «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Единственный гол на 53-й минуте забил Кингсли Коман.

    «ПСЖ» впервые с 2020 года проиграл три матча подряд. «Бавария» одержала семь побед в семи матчах в этой ЛЧ.

    Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Коман, 53

    Удаления: нет – Павар, 90+2.

    Календарь Лиги чемпионов

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    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      zayrovmart 39 минут назад

      Ребят, да не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – прогноз СОТКА. Сайт выходит на первом месте. На МАТЧ ТВ о них сюжет был!

      0
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      Рейтинг: +4248

      mutabor0992 1 час назад

      ПСЖ-позеры!Дома и так отстойно играть!Комики!!!

      0
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      Рейтинг: +2512

      fakeid > mutabor0992 1 час назад

      а если бы не зафиксировали офсайды и 2 отменённых гола мбаппы засчитали - тоже написал бы такой комментарий?

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      Рейтинг: +2512

      fakeid 1 час назад

      ура, с большим футболом нас всех. после дичи на чм, рождества, дня рождения бабушки мбаппы и набором формы в новом году - вот этот матч реально смотрелся. только мудаки не смогли пробить тотал 1,5Б, теперь мне 100 рублей должны, гы-гы.

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      Рейтинг: +2191

      Maxi_7 2 часа назад

      Весь матч было деклассирование псж по игре. 2 гениальных пижона привычно гениально стояли в центре поля и в надежде ждали пока 8 игроков псж отберут мяч у 10ти игроков Баварии).
      И только когда вышел Мбаппе что-то как-то зашевелилось у них в атаке. Ну а так, что сказать, свежеиспечённый "чемпион мира" который год ничего не покзывает в ЛЧ... и не удивительно, это тебе не в ворота сборных в фановом турнирчике под названием чм забивать с пенальти, а против равных команд, где играют лучшие... по-настоящему лучшие... в общем, всё как я и говорил после окончания чм, когда все кукарекали про то, что он лучший в истории, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что лучший футболист показывает себя в ЛЧ - это самый главный и конкурентный турнир в к

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      Рейтинг: +2191

      Maxi_7 > Maxi_7 1 час назад

      ... в карьере футболиста. Ну а Мбаппе, он хорош, человек, который меняет действительность вокруг себя. Вот кто был настоящий чемпион мира и в этом матче и во всех предыдущих, единственный толковый игрок в этой помойке курортничков ху**ых под названием псж.

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      Рейтинг: +2512

      fakeid > Maxi_7 1 час назад

      как сделать хет-трик в финале - и проиграть его. урок от мбаппе на все времена) даже не знаю, было ли такое в истории, хоть в одном финале любого значимого турнира. а так да, сейчас он, наверное, лучший в мире, но это рассудят продажные упыри из france football. к гадалке не ходи, уже известно, кому отдадут.

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      Рейтинг: +8762

      vladik12 2 часа назад

      Я шатал такие наноофсайды.

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      Рейтинг: +738

      Таврида 2 часа назад

      Ожидаемо, парижским выскочкам опять обидно щёлкнули по носу.

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      Рейтинг: +12284

      DeStar 2 часа назад

      Позволю себе краткое резюме
      матч гавно

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