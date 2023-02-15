«Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол на 53-й минуте забил Кингсли Коман.
«ПСЖ» впервые с 2020 года проиграл три матча подряд. «Бавария» одержала семь побед в семи матчах в этой ЛЧ.
Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Коман, 53
Удаления: нет – Павар, 90+2.
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Источник: «Бомбардир»