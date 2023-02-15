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  • Лига чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» (1:0), Коман забил единственный гол

Лига чемпионов. «Бавария» победила «ПСЖ» (1:0), Коман забил единственный гол

15 февраля 2023, 00:55
10

«Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 53-й минуте забил Кингсли Коман.

«ПСЖ» впервые с 2020 года проиграл три матча подряд. «Бавария» одержала семь побед в семи матчах в этой ЛЧ.

Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Коман, 53

Удаления: нет – Павар, 90+2.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария ПСЖ
Комментарии (10)
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DeStar
1676411967
Позволю себе краткое резюме матч гавно
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Таврида
1676412006
Ожидаемо, парижским выскочкам опять обидно щёлкнули по носу.
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vladik12
1676412143
Я шатал такие наноофсайды.
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Maxi_7
1676412571
Весь матч было деклассирование псж по игре. 2 гениальных пижона привычно гениально стояли в центре поля и в надежде ждали пока 8 игроков псж отберут мяч у 10ти игроков Баварии). И только когда вышел Мбаппе что-то как-то зашевелилось у них в атаке. Ну а так, что сказать, свежеиспечённый "чемпион мира" который год ничего не покзывает в ЛЧ... и не удивительно, это тебе не в ворота сборных в фановом турнирчике под названием чм забивать с пенальти, а против равных команд, где играют лучшие... по-настоящему лучшие... в общем, всё как я и говорил после окончания чм, когда все кукарекали про то, что он лучший в истории, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что лучший футболист показывает себя в ЛЧ - это самый главный и конкурентный турнир в к
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mutabor0992
1676413245
ПСЖ-позеры!Дома и так отстойно играть!Комики!!!
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Romeo 123
1676422185
А что же гном не забил , а ну да он забивает только командам из низших дивизионов
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BlackMurder
1676444111
Коман , любит псж)
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zigbert
1676466278
Лишь редкие вылазки ПСЖ наблюдались в первом тайме. Бавария имела заметное преимущество, особенно во владении мячом. Выглядело это как то непривычно, ведь французы являлись хозяевами поля. После пропущенного мяча игра открылась, ПСЖ стал создавать моменты. С выходом Мбаппе игра в атаке французов заметно улучшилась но в целом победа Баварии закономерна.
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